  • BIST 4.836,14
  • Altın 1208.069
  • Dolar 19.1355
  • Euro 20.7598
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAİsrail'de kriz: Netanyahu hükümetine Meclis'ten güvenoyu

Fazilet Özdenefe: Kıbrıslı Türk, süt mamulleri üreticisinin PDO sertifikası almasını memnuniyetle karşılıyorum

» »
Fazilet Özdenefe: Kıbrıslı Türk, süt mamulleri üreticisinin PDO sertifikası almasını memnuniyetle karşılıyorum
Fazilet Özdenefe: Kıbrıslı Türk, süt mamulleri üreticisinin PDO sertifikası almasını memnuniyetle karşılıyorum

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, hellim/hallouminin Avrupa Birliği’nde menşe ismi korunmuş (PDO) bir ürün olarak tescil edilmesini  takiben, bir Kıbrıslı Türk, süt mamulleri üreticisinin ilgili denetimleri başarıyla tamamlayıp helliminin PDO sertifikası almasını büyük bir memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, hellim/hallouminin Avrupa Birliği’nde (AB) menşe ismi korunmuş (PDO) bir ürün olarak tescil edilmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Fazilet Özdenefe, yaptığı yazılı açıklamada, en önemli kültürel ürün olan hellimin AB pazarlarına erişimi doğrultusunda 2008 yılından bu yana yürütülen kararlı uğraşların ilk meyvesini almanın kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Elde edilen sonucun diğer hellim üreticisi firmalara da örnek teşkil edeceğini vurgulayan Özdenefe, “Kıbrıs sorununun eşitliğe dayalı bir federal çatı altında çözümlenmesi ve ülkemizin bir bütün olarak Avrupa Birliği’nde yerini alması için yürütülen süreçlerde, Avrupa Birliği’nde menşe ismi korunmuş (PDO)  gibi toplumlar arası sinerjik kazanımlar sağlayacak uygulamaların önemli bir kaldıraç niteliğinde olacağına dair inancım tamdır” dedi.

Özdenefe, söz konusu üreticiye takdirlerini sunarak, AB pazarlarına erişim hedefleri doğrultusunda vizyoner çalışmaların devamını diledi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BM helikopteri Lefkoşa’ya zorunlu iniş yaptı29 Mart 2023 Çarşamba 14:28
  • Cesurer: Arıklı'nın Söylemleri Doğruyu Yansıtmıyor29 Mart 2023 Çarşamba 14:26
  • Ataoğlu: Kütüphaneler insanlık tarihinin sığınağıdır29 Mart 2023 Çarşamba 14:21
  • Bengihan: Halk bunları hak etmiyor29 Mart 2023 Çarşamba 13:46
  • Töre, Master Atlet Ayten Benli’yi kabul etti29 Mart 2023 Çarşamba 13:31
  • Kıbrıslı Türklerin yaşadığı ekonomik zorluklar Amor’a aktarıldı29 Mart 2023 Çarşamba 13:19
  • KTTO’dan hükümete çağrı29 Mart 2023 Çarşamba 13:17
  • Erhürman: Kargaşanın içerisinde ortaya çıkmış bir yasa29 Mart 2023 Çarşamba 12:47
  • Uyuşturucu operasyonu29 Mart 2023 Çarşamba 12:01
  • AnadoluJet'ten Kuzey Kıbrıs'a bilet kampanyası29 Mart 2023 Çarşamba 11:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti