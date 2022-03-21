FETÖ Elebaşı Gülen, Hastane Çıkışında Görüntülendi

"Çok Küçük Bir Eforu Taşıyamayacak Kadar Hastayım" Açıklamasını Yapmıştı

Daha önce paylaştığı bir videoda "Çok küçük bir eforu taşıyamayacak kadar hastayım" diyen Fetullahçı Terör Örgütü lideri Gülen'in gittiği özel bir hastaneden çıktığı anın görüntüleri yayınlandı. Görüntüde Gülen'in güçlükle yürüdüğü fark ediliyor.

Yaklaşık 12 gündür ne bir ses kaydı ne de video yayınlamayan Fetullahçı Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen'in özel bir hastaneden çıktığı ana ilişkin görüntü servis edildi.

YÜRÜMEKTE ZORLUK ÇEKİYOR

1 Mart 2022'de yayınlanan videosunda "Çok küçük bir eforu taşıyamayacak kadar hastayım" diyen Gülen'in hastaneden çıkarken yayınlanan görüntüsünde yürümekte güçlük çektiği görüldü.