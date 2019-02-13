FETÖ'den yargılanan eski futbolcu Tütüneker beraat etti

İsmail Demiriz'in duruşmasını erteleyen mahkeme, firari Arif Erdem hakkındaki dosyanın ise ayrılmasını hükmetti.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında hakkında 'terör örgütü üyeliği' iddiasıyla dava açılan eski futbolcu Uğur Tütüneker, yargılandığı davadan beraat etti.
İsmail Demiriz'in duruşmasını erteleyen mahkeme, firari Arif Erdem hakkındaki dosyanın ise ayrılmasını hükmetti.
Tütüneker dava sonrası yaptığı açıklamada "Adalet yerini buldu" dedi.
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