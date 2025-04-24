Fidan: 'Türk dünyası ile aramızı bozmak isteyenler başarılı olmayacak'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türk dünyası bir bütün olarak Kıbrıs Türkünün yanında olmaya devam edecektir. Bu konudaki politikalarımızı sabırla sürdüreceğiz" dedi.

Ankara'da Norveçli mevkidaşı Espen Barth Eide ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Fidan, "Türk dünyası ile aramızı bozmak isteyenlerin manipülasyonları başarılı olmayacak" diye konuştu.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) üç önemli üyesi Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan, Kıbrıs Cumhuriyeti ile diplomatik ilişki tesis edip büyükelçi atamıştı.

Üç devlet, Avrupa Birliği (AB) ile 4 Nisan'da gerçekleştirdikleri zirvede, yalnızca Türkiye'nin tanıdığı "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti"nin kurulmasını kınayan ve devletlere tanımama çağrısı yapan BM Güvenlik Konseyi'nin 541 ve 550 sayılı kararlarına bağlı kalacaklarını açıklamışlardı.

Bu gelişme, Kıbrıs sorunu konusunda tamamen farklı pozisyonda olan Türkiye ve AB çekişmesinde Brüksel ve Kıbrıs Cumhuriyeti lehine bir süreç olarak yorumlanmıştı.