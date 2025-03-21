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Fikret Bila: İktidarın bütün uğraşı önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimine giderken yol temizliği yapmak!

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Fikret Bila: İktidarın bütün uğraşı önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimine giderken yol temizliği yapmak!
Fikret Bila: İktidarın bütün uğraşı önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimine giderken yol temizliği yapmak!

Halk TV yazarı Fikret Bila, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve İsmail Saymaz’ın gözaltına alınmaları gibi adımların, yaklaşan seçim öncesi muhalefeti saf dışı bırakmaya yönelik bir hamle olarak gördüğünü vurguladı.

Bila, bugünkü köşesinde Türkiye’deki demokrasi ve hukuk devleti sorunlarını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve gazeteci İsmail Saymaz üzerinden değerlendirdi. Bila, iktidarın muhalefete karşı demokratik yöntemler yerine soruşturmalar ve baskılar yoluyla mücadele ettiğini vurguladı ve İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının yalnızca kişisel bir mesele değil, toplumun tamamını ilgilendiren bir demokrasi ve hukuk devleti sorunu olduğunu belirtti.

Bila, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını açıklamasından sonra 35 yıllık üniversite diplomasının iptal edilmesinin hukuki bir dayanağı olmadığını yazdı ve birçok idare hukuku öğretim üyesinin de bu iptal kararını gerekçeleriyle birlikte hukuksuz bulduğunu ifade etti.

Aynı zamanda iktidarın özellikle siyasi davalarda yargıyı siyasallaştırdığını kaydederek, “Beklediği yönde karar vermeyen yargı mensuplarını görevden alması veya başka yerlere tayin etmesi olağan hale geldi” sözleriyle bu durumu eleştirdi.

İmamoğlu’na terör suçlaması yöneltilmesinin, “kayyım atama” yolunu açabileceğine dikkati çeken Bila, bunun iktidar açısından büyük bir çelişki oluşturduğunu öne sürdü. Öte yandan gazeteci İsmail Saymaz’ın da “Gezi olaylarıyla ilgili haberleri” nedeniyle “hükümeti devirmekle” suçlanmasının basın özgürlüğü ilkeleriyle bağdaşmadığını vurguladı. Bila, tüm bu gelişmelerin ana nedeninin yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde “yol temizliği” yapmak olduğunu ileri sürdü.

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