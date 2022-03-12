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Fikri Ataoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'na Katıldı

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Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışına katıldı.
Fikri Ataoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'na Katıldı

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışına katıldı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere geçtiğimiz gün ülkemizden ayrılan Ataoğlu, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında görüşmelerine devam ediyor. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayan diplomasi forumu kapsamında, liderlerin, siyasetçilerin, akademisyenlerin, kanaat önderlerinin, diplomatların ve iş insanlarının yoğun ilgi gösterdiği panellere katılan Ataoğlu, turizm paydaşları ile de biraraya gelerek önemli temaslarda bulundu.

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Ataoğlu: KKTC için büyük şans

Yoğun geçen program sonrası açıklamalarda bulunan Fikri Ataoğlu, “Diplomasi Forumu kapsamında önemli temsilcilerle görüşme yapma fırsatı buluyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin varlığının benimsenmesi, sahip olduğumuz bağımsızlığın herkes tarafından bilinmesi açısından diplomasi forumunu büyük şans olarak görüyoruz.” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde ve Türkiye Dış işleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ev sahipliğinde bu yıl 11-13 Mart 2022 tarihlerinde 'Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak' temasıyla ikincisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF); 20 devlet ve hükümet başkanı, 70'ten fazla bakan, 50'ye yakın uluslararası örgüt temsilcisi olmak üzere toplamda 2 bin 500 kişi katılıyor.

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Tüm dünyanın yakından takip ettiği Antalya Diplomasi Forumunu 200'ü yurt dışından olmak üzere toplamda 585 gazeteci takip ediyor.

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