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Fileleftheros, “Türkiye’nin Akdeniz’in Yarısını Bağladığını” iddia etti

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Fileleftheros, Türkiye’nin Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin faaliyetleri ve askerî tatbikat icra etmek üzere yayımladığı Navtexlerle “Akdeniz’in yarısını bağladığını” iddia etti.
Fileleftheros, “Türkiye’nin Akdeniz’in Yarısını Bağladığını” iddia etti

Fileleftheros, Türkiye’nin Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin faaliyetleri ve askerî tatbikat icra etmek üzere yayımladığı Navtexlerle “Akdeniz’in yarısını bağladığını” iddia etti.

Haberde Türkiye’nin son Navtexleri ile Doğu Akdeniz’in 90 bin kilometrekarelik bölümünü, yani Kıbrıs ile Rodos arasındaki deniz bölgesinin tamamını “geçen pazardan öbür güne kadar” bağladığı kaydedildi.

Gazete, Türkiye tarafından bağlanan bölgenin Baf kıyılarının 25 kilometre açıklarından başlayıp Batı’dan Rodos kıyılarına 75 kilometre, Kuzey’de Türkiye kıyılarından Meis Adası’na 15 kilometre, Güney’de de 4, 5, 6 ve 7 numaralı parselleri kapsayıp Yunanistan, Mısır ve Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği MEB bölgelerinin kuzey kesişme noktasına kadar ulaştığını belirtti.

Türkiye’nin dün de tatbikat icra etmek için Kıbrıs’ın güneyini Ocak sonuna kadar bağladığı bir Navtex yayımladığını kaydeden gazete bu Navtex ile bağlanan bölgenin 8’inci parseli kapsadığından “siyasi mesaj” maksatlı olduğunu öne sürdü.

Habere göre Türkiye’nin Navtex’inin kapsadığı 8’inci parsel; bugünlerde Nautical Geo isimli araştırma gemisinin, Total-ENİ şirketleri (6, 8, 11’inci parseller) ve ExxonMobil-Quatar Petroleum (10’uncu parsel) konsorsiyumunun sonraki hedefleri ile Rum yönetiminin, gelecekteki ruhsatlandırmaları için (7’nci ve 12’nci parseller) 15 Şubat’a kadar sürecek araştırmalarını yapacağı alan içerisinde bulunuyor.

Rum Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin anında karşı-Navtex yayımladığı ancak Türkiye’nin yeni açıklamasıyla Rum tarafının karşı Navtex’ini iptal etmeye çalıştığı da habere eklendi.

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