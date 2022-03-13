Firar Eden 2 Mahkum Teslim Oldu!

Demirhan'da bulunan Mavi Kalem Öğrenci Yurdundan firar eden Turgay Çetin ve Duran Gül saat 13.30'da firar ettikleri yurda geri dönerek teslim oldu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Polisten yapılan açıklamaya göre: 13.03. 2022 tarihinde, saat 00:45 sıralarında, Demirhan'da bulunan Mavi Kalem Öğrenci Yurdundan firar eden T.Ç.(E-25) ve D.G.(E-38), saat 13:30 'da firar ettikleri yurda geri dönerek teslim olmuşlardır. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.