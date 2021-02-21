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Fırat Borak yazdı….Dipkarpaz’da Ortaokul mu? Üniversite mi?

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Fırat Borak yazdı….Dipkarpaz’da Ortaokul mu? Üniversite mi?
Fırat Borak yazdı….Dipkarpaz’da Ortaokul mu? Üniversite mi?

Yazıma başlamadan önce şunu özellikle belirtmek isterim ki; tilki gibi kurnazca dolaşan, köyü için tek bir faydası olmayan kişiler, Aman! Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu kapanamaz çünkü bu isim yaşatılmalıdır deyip aklınca milliyetçilik yapmasın.

 Aslında milliyetçilikten çok yalakalık olacak biliyorum ama sorun değil, her konuyu tartışmaya açığız.

Çünkü kapanmasını istediğim okuldan sonra da açılacak okulun, aynı isimle kalması gerektiği kanaatindeyim.

Çünkü meselem isimler ile değil. Koca bir neslin, göz göre göre köyde ortaokulu okuması sebebi ile yok olmasınadır.

Her zaman söylerim ve duyarım, bölgemizde kurduğumuz en sağlam dostluk, hatta kardeşlik ilişkileri bize Erenköy Lisesinden kalmıştır.

İlkokul sonrası 14 köyün birleştiği ve en sağlam dostluklarını kurduğu Erenköy Lisesi genelde bölge, özelde Dipkarpaz halkı için de büyük bir şanstır.

Ama bu şans, sadece Lise yıllarında olmamalı!

Dipkarpaz’da ilkokul ve Ortaokul eğitimini tamamlayan çocuklar ile İlkokul sonrası eğitimini Erenköy’de tamamlayan çocuklar arasında dünya kadar fark olduğu düşüncesindeyim. Bunu, konuştuğumuz Öğretmen arkadaşlarımızda destekliyor.

Zaten kendi içinde izole olmuş, kendine has bir kültürü oluşmuş Dipkarpaz halkı, eğitimin en faydalı olduğu dönemlerde; farklı insanlarla kaynaşması, farklı kültürleri tanıması, geniş kapsamlı eğitim alanında kendine yer edinmesi gerekirken, yine kendi içinde izole kalıyor.

Bu da, çocuklarımızın geleceğini çalıyor. Ama sorsan, Aferin! Okulumuz var.

Yapmamız gereken nettir!

Milli Eğitim Bakanlığına kesin bir talep ile Ortaokulun kapatılması gerektiğini, ancak bunu tek şartla kabul edeceğimizi belirtmemiz gerekir.

Nedir bu şart?

Devlet veya özel okullardan birinin, zaten hazır olan binaya Ziraat, Turizm veya Denizcilik fakültesini açmasıdır. Bu teklife geleceklerine Eminim.

İşte bu adım, Dipkarpaz’ı değiştirecektir. Sadece İNANÇ Olsun.

Gelin bu konuyu, siyasi malzeme yapmadan bugünün ve geleceğin çocuklarına güzel bir miras bırakalım.

Ziraat, Turizm veya  Denizcilik fakültesinden herhangi biri, Dipkarpaz’da olursa; daha kapsamlı ve bilinçli tarım, balıkçılık, hayvancılık ve turizm başta olmak üzere, ekonomik olarak da güçlü bir halk oluşacaktır.

Bekçi, kapıcı, çöpçü, sinekçi, şoför olmak sadece bizi kurtarır. Ama bu adım, tüm geleceğimizi kurtaracaktır.

Biraz dik duruş ve ne istediğimiz bilecek şekilde hareket edersek, Dipkarpaz’a büyük bir iyilik yapmış olacağız.

‘’Derisini değiştirmeyen yılanlar ölmeye mahkümdur.’’ Der ve ekler Nietzche ‘’ Bu durum düşüncelerini değişmeyen zihinler için de geçerlidir.’’

Güneşin doğduğu Yerden, Herkese Selam Olsun.

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