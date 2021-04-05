Fırat Borak yazdı: Karpaz'da emlak hareketliliği

Karpaz’da Emlak Hareketliği

Bir seneyi aşkın zamandır (Covid-19) ile mücadele eden ada halkının, özellikle kırsala yöneldiği gözlemlenmektedir.

Bunun yanında, insanların son zamanlarda ki tatil eğiliminin butik otellerde, doğa ile içi içe, geniş alanları kullanarak temassız geçirmek istedikleri görülüyor.

Karpaz’da, bu durumdan artı yönde nasibini alan yerlerden biri.

Eşsiz bir doğa, sahiller, tarihi eserler gibi açık alanlarda rahatça tatil yapılacak mükemmel bir konum.

Hal böyle olunca da, özellikle yerel halkın tatil sonrası yaşadığı keyif, Karpaz’a yerleşme isteklerini tetikliyor.

Bunun da, son aylarda emlak patlaması yarattığını gözlemliyoruz.

Ben, Karpaz’ın artık hak ettiği değeri bulması ve kontrollü gelişmesini en çok isteyenlerdenim.

Ama bunu her ne olursa olsun, düzenli ve kontrollü yapmamız gerekir. Bunun içinde, ‘’Karpaz İmar Planı’’ şarttır!

Şunu net olarak bilmemiz gerekir ki insanlar, şu anki durumu için Karpaz’a geliyor.

Bozulmamış doğa, sahiller, çevre, sakinlik, v.s gibi saymakla bitmez güzellikler.

Bunları koruyamazsak, diğer yerlerden hiçbir farkımız kalmaz.

Evet, Karpaz gelişiyor. Bu gelişim, kontrollü olmak zorundadır.

Bölgede emlak sektöründe yaşanan hareketlilik, mutluluk verdiği kadar tedirginlik de yaratmaktadır.

Umarım, şu an elimizde olan ipleri kaybetmeyiz. Bunu kaybetmek, son kale olan Karpaz’ı bitirmek demektir.

Cesaretli yatırımları yapanlardan tutun, buraları kendilerine yer edinen herkese çok ama çok büyük sorumluluk düşmektedir.

Karpaz’da yaşamanın ayrıcalık olduğunu, derinden hissetmek gerekir.

Sadece tatil yaparım, sahilleri ve doğayı kullanıp giderim düşüncesi bize hiç bir şey katmaz.

Lütfen! istihdamı yerel halktan, üretilen ürünleri yerel üreticiden, temel ihtiyaçları yerel esnaftan giderin.

Yatırıma kucak açan, yerlerini gözünü kırpmadan yatırıma açan yerel halkın bu desteğe ihtiyacı var.

Güneşin Doğduğu Yerden, Herkese Selam Olsun.