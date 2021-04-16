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Fırat Borak yazdı: Karpaz’da, Kadın Girişimi Büyüyor.

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Fırat Borak yazdı: Karpaz’da, Kadın Girişimi Büyüyor.
Fırat Borak yazdı: Karpaz’da, Kadın Girişimi Büyüyor.

Karpaz’da, Kadın Girişimi Büyüyor.

Dipkarpaz Tv’de haftalık yaptığımız programda bu haftaki konuğum; Turizm İşletmecisi ve Gastronomi Mezunu Sude Karşılı oldu.

Sude, Lefkoşa’da doğmasına rağmen, küçük yaşlardan itibaren geldiği Dipkarpaz’da açtıkları işyeri ile kendini, Dipkarpaz’da doğmuş gibi hissediyor.

Programda da söylediğim gibi, beni en çok etkileyen tarafı ‘’BİZİM KÖY’’ diye konulara girmesi oluyor. Bu aidiyet, sevgi, köyüne sahip çıkma arzusu, geleceğimizi şekillendirecektir.

Üstüne basa basa da söylemekten çekinmediği; ‘’ BİZ YAPMAZSAK, BAŞKASI YAPMAZ’’ sözü herkesin kulağına küpe olmalı.

Sude, Dipkarpaz köyünde genç yaşta ele aldığı turizm tesisinin işletmeciliğini yapıyor. Bunu yaparken de, Gastronomi mezunu olmasının avantajlarını kullanıyor.

Tesiste; Çok özel kahvaltı seçenekleri, yerel ve dünya yemeklerinin sunulduğu zengin mutfak çeşitleri gibi heyecan veren işler başarıyorlar.

Mezun olduğu bölüm Gastronomi olmasından dolayı büyük otellerde staj yapan Sude, iki tür turizm modelini karşılaştırarak; özellikle Karpaz’da küçük aile işletmelerini destekliyor.

Her zaman söylediğimiz gibi, sahibi olduğumuz topraklarda işçi bile olamayacak duruma gelmek istemiyoruz.

Geleceğimiz, bugün yapıldığı gibi ‘’Eko- Agro’’ Turizm modelidir.

Kendi yerel ürünlerimizi, tarihi ve yerel zenginliklerimizi kullanarak katma değerimizi artırabiliriz. Bu da, yerel zenginliklerimizin hepsine sahip çıkarak olur. Bunları, çok da iyi yapan tesislerimiz vardır.

Sude’nin, gençler ile ilgili yaptığı yorumların da çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Özellikle, artık ev de oturmamak gerektiğini, teknolojiyi olumlu yönde kullanmalarını, köyün ihtiyaçları doğrultusunda kendilerini geliştirmeleri gerektiği gibi altını çizdiğim önemli başlıklar var.

Tüm bu konuşmaların sonunda, dönüp dolaşıp sahillerimize geldik.

Evet, ne yazık ki sahillerimiz hak ettiği değeri bulmuyor. Hâlbuki, insanları buraya çeken en önemli değerimiz sahillerimiz.

Biz, yerel değerlerimize sahip çıkmazsak yok olacağız. Bunu, Sude gibi iş hayatına yeni atılan gençlerin savunması, çok ama çok daha önemlidir.

Gençler, bu bölge ve köylerin geleceğini belirleyecektir.

İmkân verilirse, neler yapılacağını görüyoruz. Ortak noktanın Karpaz olması, tarihi ve yerel değerlerimizin korunması ve bu şekilde pazarlanması çok ama çok önemlidir.

Ben, gençlerimize her alanda imkân verilmesinin taraftarıyım.

Özellikle son zamanlarda, kendilerini eğitim gördükleri dallarında çok iyi yetiştiren gençlerimiz var.

Yazımı Sude’nin bu güzel sözüyle bitireyim. ‘’ BİZ YAPMAZSAK, KİMSE YAPMAZ’’

Güneşin Doğduğu Yerden, Herkese Selam Olsun.

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