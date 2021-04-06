  • BIST 1.421
  • Altın 455,618
  • Dolar 8,1455
  • Euro 9,6545
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKA8 bin 949 test yapıldı, 64 pozitif vaka

Fit Plus Fitness & Wellness Center faaliyetlerine ara verdi

» »
Fit Plus Fitness & Wellness Center Genel Müdürü Aygün Aksan, faaliyetlerine bir süre ara verdiklerini duyurdu
Fit Plus Fitness & Wellness Center faaliyetlerine ara verdi

Mağusa’nın en büyük spor salonları arasında yer alan Fit Plus Fitness & Wellness Center, bir personelinin test sonucunun pozitif çıkmasının ardından, “Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın tam güvenliği bizim için her şeyden önemli” diyerek, faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Geri kalan personelin PCR testinin düzenli olarak yapıldığını, pozitif vakaya rastlanmadığını ifade eden Aysan, kamuoyuna şu duyuruyu yaptı: “Bir takım arkadaşımızın izolasyon süreci nedeniyle, kimseyi risk altında bırakmamak için spor salonumuzu bir süre kapatmak kararı aldık.

Salonumuz rotasyon usulü çalışmasına ve tüm hijyen tedbirlerine eksiksiz uyulmasına rağmen bu tercihi kendimiz yaptık; çünkü, sağlıklı yaşamı tüm ilkelerimizin en önüne koyduk. Güveninize teşekkür ederiz, unutmayınız, hem kendimizi hem birbirimizi koruyarak geleceği kazanacağız.”

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 8 bin 949 test yapıldı, 64 pozitif vaka06 Nisan 2021 Salı 18:52
  • Aydınköy’de yarın elektrik kesintisi yapılacak06 Nisan 2021 Salı 18:03
  • 456 gündür ülkede kaçaktı...İhraç ediliyor06 Nisan 2021 Salı 17:59
  • Satışa hazır 33 adet paket halinde bulunan yaklaşık 25 gram ağırlığında kokain ele geçirildi06 Nisan 2021 Salı 17:50
  • Soyguncu eve pencereden girdi, yatak odasındaki kasayı et dövme makinesiyle kırdı06 Nisan 2021 Salı 17:45
  • Ataoğğlu:“Ülke Turizmini 12 Nisan’da en güvenilir şekilde açacağız”06 Nisan 2021 Salı 17:38
  • HP Milletvekili Erek Çağatay: Mustafa Çağatay’ın oğlu olmak gurur kaynağı, ismini taşımak bir sorumluluktur06 Nisan 2021 Salı 16:50
  • EL-SEN:Bu ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin, Turizm emekçilerinin feryatlarını duymasını umut ediyoruz.06 Nisan 2021 Salı 16:48
  • İçişleri Bakanlığı Muhacerat dairesi çevrim içi (online) randevu sistemi devrede06 Nisan 2021 Salı 16:46
  • Mağusa Polis Müdürlüğü hücrelerinde bekletilen tutukluların PCR testi pozitif çıktı06 Nisan 2021 Salı 16:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti