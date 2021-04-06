Fit Plus Fitness & Wellness Center faaliyetlerine ara verdi

Mağusa’nın en büyük spor salonları arasında yer alan Fit Plus Fitness & Wellness Center, bir personelinin test sonucunun pozitif çıkmasının ardından, “Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın tam güvenliği bizim için her şeyden önemli” diyerek, faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Geri kalan personelin PCR testinin düzenli olarak yapıldığını, pozitif vakaya rastlanmadığını ifade eden Aysan, kamuoyuna şu duyuruyu yaptı: “Bir takım arkadaşımızın izolasyon süreci nedeniyle, kimseyi risk altında bırakmamak için spor salonumuzu bir süre kapatmak kararı aldık.

Salonumuz rotasyon usulü çalışmasına ve tüm hijyen tedbirlerine eksiksiz uyulmasına rağmen bu tercihi kendimiz yaptık; çünkü, sağlıklı yaşamı tüm ilkelerimizin en önüne koyduk. Güveninize teşekkür ederiz, unutmayınız, hem kendimizi hem birbirimizi koruyarak geleceği kazanacağız.”