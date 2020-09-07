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Fotiu Türkiye’yle İlgili Bilindik İddialarını Yineledi

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Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu, dün bir büst açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’yle ilgili bilindik iddialarını yineledi.
Fotiu Türkiye’yle İlgili Bilindik İddialarını Yineledi

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre Fotiu, açılışta yaptığı konuşmada “uluslararası hukukun aynı zamanda devletlerin barış içerisinde birlikte yaşaması ve işbirliğini düzenleyen ilkelerin Türkiye tarafından ihlal edilmesinin açık ve net olduğunu” iddia etti.


“Bunun uluslararası toplumun tepkileriyle de kanıtladığını” öne süren Fotiu “Türkiye’nin bu tepkilerle, bölgedeki yasadışı ve tehlikeli faaliyetlerini terk ederek, Yunanistan ile Kıbrıs’ın egemenlik haklarına saygı duymaya aynı zamanda uluslararası hukuka uymaya çağrıldığını” ileri sürdü.
Fotiu “tezlerinin haklılığına olan inanç aynı zamanda güçlendirilmiş jeopolitik pozisyonlarıyla, Türk provokasyonları ve saldırganlığıyla mücadele edilmesine ilişkin çabalarını sürdürdüklerini” de iddia etti.
Fotiu konuşmasında ayrıca “ var olan zorluklara ve işgal gücünün uzlaşmazlığına rağmen, hayatını kaybedenler ile kayıpların yakınlarının, bu kişilerin akıbetiyle ilgili cevaplar alabilmesi için tüm güçleriyle çalıştıklarını” sözlerine ekledi.

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