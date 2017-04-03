Fotoğraflarınızı Emojiye dönüştüren yeni uygulama

Mesajlarında emoji kullanmayı sevenler, şimdi kendilerini birer emoji’ye dönüştürme şansına sahipler.

Akıllı telefonlar için üretilmiş en popüler selfie düzenleme uygulamalarından olan Facetune'un yaratıcısı Lightricks firması, Memoji isimli yeni uygulama ile bu başarısını katlamaya niyetli. Memoji yazılımı ile çektiğiniz selfie fotoğrafınızı birbirinden eğlenceli emoji'lere dönüştürebiliyorsunuz.

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Memoji uygulaması çektiğiniz fotoğrafı en yeni görüntü tanıma teknolojisi ile tarıyor ve arka planda çalışan bir yapay zeka altyapısı da fotoğrafınızı otomatik olarak değiştirmeye yarıyor. Siz sadece fotoğrafınızı çekip, uygulama içindeki çeşitli emoji'lerden birini seçiyorsunuz. Uygulama kalanı kendisi halledebiliyor. Memoji sizi sadece bir emoji'ye çevirmekle kalmıyor, isterseniz tekboynuzlu at veya şeytan gibi görünümlere sokabiliyor, gözlük ve bıyık gibi aksesuarlar ekleyebiliyor.