Fransa, 5 Porno Sitesini Yasaklamaya Hazırlanıyor

Fransa, Pornhub gibi popüler porno sitelerinden bazılarını yasaklamak için ilk adımı attı. Çocukların erişimini engellemek isteyen hükümet, ihlal edilen yaş kuralları için hukuki sürece gitti.

Fransa’da faaliyet gösteren Görsel, İşitsel ve Dijital İletişim Kurulu Arcom’un talep ettiği bu yasak, Pornhub, Xvideos, TuKif, Xhamster ve Xnxx isimli porno sitelerinin uymadığı yaş sınırlaması üzerine talep edildi. Arcom Başkanı Roch-Olivier Maistre, söz konusu sitelerin aralık ayında, siteye girerken yaş doğrulaması gerektiren yasaya uymamaları üzerine harekete geçtiklerini belirtti. Fransa yasaları, kullanıcıların bazı web sitelerine girerken 18 yaşında veya daha büyük olduklarını anonim bir şekilde belirtmelerini istiyor.

PORNO SİTELER YASAKLANABİLİR

Eğer mahkeme bu talebe onay verirse, İnternet servis sağlayıcıları söz konusu porno sitelerine erişimi engelleyecek ve arama motorları da sitelerin sonuçlarda çıkmalarını yasaklayacak.

Arcom, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti ve Portekiz’in Madeira adasına kayıtlı şirketlerin aynı içeriği farklı adreslerle sunan siteleri açma girişimlerinin de engelleneceğini söyledi.

Fransa’nın bu hareketi, Avrupa Birliği ve İngiltere’de çocukların pornografi ve diğer zararlı içeriklere erişimini sağlayan sitelere karşı uyguladığı politikanın bir parçası. Fransa merkezli üç porno sitesi ise kullanıcıların yaşlarını doğrulamak için kredi kartı bilgilerini kaydedip şifre almalarını zorunlu kıldı. Böylece kullanıcıların kimliklerini anonim yollarla doğrulamaları gerekmiyor.

10-14 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR TEHLİKEDE

Fransız hükümeti de, Fransa’da satılan bilgisayarlara, telefonlara, oyun konsollarına ve tabletlere ebeveyn kontrollerinin kurulmasını gerektiren bir yasa tasarısını destekliyor.

Araştırmalara göre, Fransa’da 10-14 yaş arası çocukların yüzde 80’inden fazlası, ebeveyn gözetimi olmadan düzenli olarak söz konusu sitelere girip çevrimiçi oluyor. Fransız hükümeti, her yaştan çocuğun yüzde 70’inin de pornografik içerikli videoları yalnız başına izlediğini söyledi.