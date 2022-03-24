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Fransa Cumhurbaşkanı Macron Yaklaşan Gıda Krizine Karşı Uyardı

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NATO Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Rusya'nın giderek daha fazla izole olduğunu söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron Yaklaşan Gıda Krizine Karşı Uyardı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, savaşın tırmanmasını önlemenin hayati önem taşıdığını ve bu nedenle NATO’nun Rusya’ya karşı savaş açmadan Ukrayna’yı destekleme kararı aldığını ekledi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, NATO’nun savaşın bir sonucu olarak stratejik konumunu da gözden geçirdiğini belirtti.

Macron, Rusya’yı ateşkese zorlamak için Batı’nın gerekirse yaptırımları artırmaya hazır olduğunu ifade ederek “Bu somut yaptırımların bir etkisi var ve caydırıcı olmaları için onlara devam etmeliyiz” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca yaklaşmakta olan gıda kriziyle ilgili uyardı. Ana ihracatçı olan Ukrayna ve Rusya’dan gelen temel gıdaların savaş nedeniyle kesintiye uğradığını belirtti.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dakiler de dahil olmak üzere bazı ülkelerin Ukrayna ve Rusya ihracatına bağımlı olduğunu söyledi.

Ukraynalı çiftçiler yeni mahsul ekemediği için bir yıldan 18 aya kadar durumun daha da kötüleşeceğini ifade etti, Batılı ülkeleri ve uluslararası kuruluşları yaklaşan krize karşı harekete geçmeye çağırdı.

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