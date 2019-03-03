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“Fransa, filosuyla Mari’de”

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Fransa ve Güney Kıbrıs savunma işbirliği çerçevesinde, Fransa’nın, filosuyla birlikte kalmak için geleceği iddia edildi.
“Fransa, filosuyla Mari’de”

Fransa ve Güney Kıbrıs savunma işbirliği çerçevesinde, Fransa’nın, filosuyla birlikte kalmak için geleceği iddia edildi.

Politis gazetesi “Andreas Papandreu Üssünün Geliştirilmesi ve Deniz Üssü- Fransa  Filosuyla Mari’de” şeklinde manşetten ve iç sayfada ise “Bölgedeki Jeopolitik ve Jeostratejik Manzara Değişiyor-Fransa Kalmak İçin Filosuyla Geliyor” başlıklı haberinde, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un geçtiğimiz Ocak ayında Ada’da bulunduğu sırada söz ettiği iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin, Güney Kıbrıs’a demir atmasıyla Doğu Akdeniz’deki Fransız varlığıyla ilgili olan ve de uzun zamandır gelişim halinde olan çalışmaların başarılı şekilde sonuçlanmasının mührünü  teşkil ettiğini  yazdı.

Gazete, haberinde, Larnaka’ya bağlı Mari’de bulunan “Vangelos Florakis” deniz üssü bölgesine, Fransız savaş gemilerinin misafir edileceği bir deniz üssünün (deniz istasyonu) inşasının hızlıca ileriye götürülmekte olduğunu belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, iki ülke arasındaki işbirliği konusunda söylediklerine atıfta bulunan gazete, hükümet kaynaklarına dayanarak  “kazan kazan” (win-win) durumunun söz konusu olduğunu, bir yandan Fransa’nın askeri varlığının, Güney Kıbrıs’ın Avrupa koruma kalkanı olarak işlev göstereceğini, diğer yandan da Fransa’nın, Lübnan ve Suriye’deki kayıplarının ardından,  bölgedeki güvenlik sisteminin bir parçasını teşkil etmeye devam edeceğini yazdı.

Güney Kıbrıs ile Fransa arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yapılan haberde, Fransa’nın 1974’ten sonra,  Güney Kıbrıs’a askeri malzeme tedarik eden esas kaynak olduğuna da dikkat çekildi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Fransa Cumhurbaşkanı Emannuel Macron’un, ileriki haftalarda, ya Güney Lefkoşa’da ya da Paris’te, savunma işbirliğine ilişkin resmi  açıklamalarda bulunacaklarını yazan gazete, Fransız yetkililerin de RMMO yetkilileriyle görüşmek için bu hafta Ada’ya geleceğini, bununla birlikte Fransız Savunma Bakanı   Florence Parly’nin de Rum mevkidaşı Savvas Agelidis ile görüşmek amacıyla geleceğini belirtti.

Gazete haberinde ayrıca Mari’deki deniz üssündeki alt yapı çalışmalarının birkaç aydır başladığını, ancak finansman ve bazı bürokratik karışıklık nedeniyle bir aranın verildiğini, bu sorunların aşılmasıyla çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini ve bunun 2019 yılı sonunda  veya 2020 yılı sonunda tamamlanmasının beklendiğini de yazdı.  

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, Mari’deki üssün idaresinin Rum Milli Muhafız Ordusu’nda olacağını, deniz üssüne ayrıca AB üyesi ülkelerin gemilerinin de demirleyebileceğini belirtti.

Gazete haberinde, oluşturulacak güvenlik ağında, Avrupa güçlerini konuk edecek olan Baf’taki “Andreas Papandreu” hava üssünün modernizasyonun da önemli bir katkı sağlayacağından söz etti.   

Öte yandan Kathimerini gazetesi “Fransa İle Büyük Savunma Anlaşması” başlıklı haberinde, Fransa’nın, Doğu Akdeniz’deki aynı jeopolitik ve enerji çerçevesinde olmasına bağlı olarak büyük bir savunma anlaşması yapmak için Güney Kıbrıs ile istişareler halinde olduğunu, aklında ise enerji planlamalarının korunmasının bulunduğunu belirtti.

Fransa ve Güney Kıbrıs’ın Mart ayı içerisinde savunma anlaşmasına imza atacaklarını belirten gazete, Fransız Total şirketinin , İtalyan ENI şirketinin bulunduğu, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içerisindeki üç deniz parseline de gireceğini anımsattı.    

Habere göre hükümet kaynağı, gazeteye yaptığı açıklamada “şu anda Kıbrıs için alt yapıların zamanı olduğunu” belirtti.

Aynı kaynak, bu alt yapıların,  AB’deki ortaklara, Güney Kıbrıs’ın enerji planlamalarına  ayrıca terör ile mücadele eden ve bölgedeki istikrar ve barışı savunan dinamiklere de  hizmet etme temelini de oluşturabileceğini de ifade etti.

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