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Fransa'da bu kez kimono giyen öğrenci hedefte

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Fransa'nın Lyon kentinde kimono giydiği için sınıftan çıkarılarak derslere katılmasına izin verilmeyen kız öğrenci, "dini aidiyeti nedeniyle ayrımcılığa uğradığı" gerekçesiyle şikayetçi olacak.
Fransa'da bu kez kimono giyen öğrenci hedefte

Genç kızın avukatı Nabil Boudi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Lyon'daki bir lisede, okula kimono giyerek gelen kız öğrenciden sınıfta bunu çıkartması istendiği belirtildi.

Açıklamada, kimonosunu çıkartmak istemeyen kız öğrencinin sınıftan çıkarılarak okul müdürünün yanına götürüldüğü ve derslere girmesine izin verilmediği ifade edildi.

Müdürün, genç kıza giydiği kıyafetle okulda kalamayacağını söylediği aktarılan açıklamada, bu olayın Eğitim Bakanı Gabriel Attal'ın yakın zamanda verdiği talimatların tehlikeli bir yöne gittiğinin göstergelerinden biri olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, kimono giymenin dini bir aidiyet göstergesi olmadığı vurgulandı.

"Memurların yaptığı ayrımcı eylemler, ceza kanununa göre cezalandırılır" ifadesine yer verilen açıklamada, olayla ilgili "dini aidiyeti nedeniyle ayrımcılık yapıldığı" gerekçesiyle şikayetçi olacakları belirtildi.

Fransa'da tartışmalı abaya yasağı kararı

Eğitim Bakanı Attal'ın, 27 Ağustos'ta abaya ve entari tarzı uzun elbiselerin laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle okullarda giyilmesine müsaade etmeyeceğini açıklaması tartışmalara neden olmuştu.

Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, 28 Ağustos'ta ülkedeki okullarda giyilmesinin yasaklanacağı abaya ve benzeri uzun elbiseler için "politik bir saldırı aracı" olduğu yorumunu yapmıştı.

Attal, 31 Ağustos'ta konuk olduğu France Inter radyosunda, yeni eğitim öğretim dönemi itibarıyla kızların giydiği abayaların yanı sıra erkeklerin giydiği entarilerin de yasaklanacağını açıklamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, okullarda öğrencilerin abaya giyme yasağına ilişkin taviz vermeyeceklerini belirtmişti.

Abaya yasağı kararı ADM Derneği tarafından temel özgürlüklere aykırı olduğu gerekçesiyle Danıştaya taşınmıştı.

Attal, 4 Eylül'de okula abaya ile gelen 298 öğrenci tespit edildiğini, bu öğrencilerden 67'sinin ise yasağa uymadığı için evlerine gönderildiğini söylemişti.

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