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Fransa'da demir yolu projesine karşı çıkan göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı

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Fransa'da Lyon-Torino arasında hızlı tren hattı projesine karşı çıkan göstericiler ve polis arasında arbede yaşandı.
Fransa'da demir yolu projesine karşı çıkan göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı

Fransız basınındaki haberlere göre, La Chapelle köyünde Fransa'nın Lyon ve İtalya'nın Torino kentleri arasında hızlı tren hattı inşası projesine karşı çıkan binlerce çevreci gösteri düzenledi.

Protestocular duyurusu yıllar önce yapılan Lyon-Torino tren hattı projesinin çevreye zararlı olduğunu ve bölgenin su kaynaklarını olumsuz etkilediğini savunuyor.

Gösteride polis ve eylemciler arasında arbede yaşandı.

 

Fotoğraf: AFP

 

Güvenlik güçlerine taş atan göstericilere polis biber gazıyla müdahale etti.

Resmi kaynaklara göre gösteride 12 jandarma ve bir gösterici yaralandı.

Öte yandan gösteri öncesi Fransa topraklarına giriş yasağı olan 27 yabancı gözaltına alınarak İtalya'ya teslim edildi. Söz konusu kişilerin gösteriye katılmak istediklerinden şüpheleniliyordu.

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