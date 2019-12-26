Fransa'da Noel akşamı silahlı saldırı

Fransa'nın doğusundaki Besançon kentinde meydana gelen silahlı saldırıda en az 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sputnik'in L'Est Républicain gazetesinden aktardığına göre, bölge sakinleri tarafından yaklaşık 30 el silah sesi duyuldu.

Olay yerine acil servislerin geldiğini belirten gazete, en az 3 kişinin yaralandığını, birinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Yaşananlara dair paylaşım yapan bir sosyal medya kullanıcısı, "İnsanların havai fişeklerle Noel'i kutladığını sandım" ifadelerini kullandı.

Edimilen bilgiye göre saldırı, Planoise bölgesinin rue de Fribourg mahallesinde meydana geldi.

Diğer yandan bölgeye çok sayıda polis sevk edildiği bilgisi verildi. Bölge sakinlerinden biri, L'Est Républicain'a yaptığı açıklamada saldırganlardan birinin el bombası attığını gördüklerini kaydetti.