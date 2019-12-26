  • BIST 113.653
  • Altın 287,865
  • Dolar 5,9338
  • Euro 6,5821
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Fransa'da Noel akşamı silahlı saldırı

» »
Saldırıda 30 el silah sesinin duyulduğu, en az 3 kişinin yaralandığı ifade edildi
Fransa'da Noel akşamı silahlı saldırı

Fransa'nın doğusundaki Besançon kentinde meydana gelen silahlı saldırıda en az 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sputnik'in L'Est Républicain gazetesinden  aktardığına göre, bölge sakinleri tarafından yaklaşık 30 el silah sesi duyuldu.

Olay yerine acil servislerin geldiğini belirten gazete, en az 3 kişinin yaralandığını, birinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Yaşananlara dair paylaşım yapan bir sosyal medya kullanıcısı, "İnsanların havai fişeklerle Noel'i kutladığını sandım" ifadelerini kullandı.

Edimilen bilgiye göre saldırı, Planoise bölgesinin rue de Fribourg mahallesinde meydana geldi.

Diğer yandan bölgeye çok sayıda polis sevk edildiği bilgisi verildi. Bölge sakinlerinden biri, L'Est Républicain'a yaptığı açıklamada saldırganlardan birinin el bombası attığını gördüklerini kaydetti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cezaevine girmek için bisikletli ezen evsiz adama ömür boyu hapis19 Aralık 2019 Perşembe 10:36
  • Avrupa Birliği dağılıyor mu? Bir ülke daha çıkabilir18 Aralık 2019 Çarşamba 16:07
  • Gerasimov: NATO’nun tatbikatları, büyük çapta bir çatışmaya hazırlanıldığına işaret18 Aralık 2019 Çarşamba 12:55
  • Fransa'da genel grev sürüyor17 Aralık 2019 Salı 17:09
  • Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'den İtalyan basınına eleştiri17 Aralık 2019 Salı 10:53
  • Cem Özdemir'in evine saldırı17 Aralık 2019 Salı 10:45
  • Basın Özgürlüğü Raporu: 2019'da 49 gazeteci öldürüldü17 Aralık 2019 Salı 10:43
  • Estonya lideri, İçişleri Bakanı'nın 'tezgahtar kız' sözleri için Finlandiya Başbakanı'ndan özür diledi17 Aralık 2019 Salı 10:40
  • LN: Küresel iklim zirvesi felaketle sonuçlandı16 Aralık 2019 Pazartesi 19:20
  • Greta ile demiryolu şirketi arasında 'birinci sınıf' atışma16 Aralık 2019 Pazartesi 12:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti