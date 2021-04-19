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Fransa'da Yahudilere dağıtım yapmayı reddeden Cezayirli kurye sınır dışı edildi

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Fransa’nın doğusundaki Strasbourg kentindeki, Yahudi inançlarına uygun yemekler (koşer) satan iki restoranın siparişlerini getirmeyi reddeden 19 yaşındaki Cezayirli kuryenin vizesi iptal edilerek sınır dışı edildi.
Fransa'da Yahudilere dağıtım yapmayı reddeden Cezayirli kurye sınır dışı edildi

Fransa’nın doğusundaki Strasbourg kentindeki, Yahudi inançlarına uygun yemekler (koşer) satan iki restoranın siparişlerini getirmeyi reddeden 19 yaşındaki Cezayirli kuryenin vizesi iptal edilerek sınır dışı edildi.

Cezayirli genç, ocak ayında "dini ayırımcılık” suçundan 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Söz verdiğim gibi, Yahudi müşterilere hizmet sunmayı reddeden kurye hapis cezasını çektikten sonra sınır dışı edildi" ifadesini kullandı.

Deliveroo isimli gıda dağıtım şirketinde kurye olarak çalışan genç, duruşmalarda lokantaların siparişlerini "Yahudi mutfağı" olduğu gerekçesiyle iptal ettiğini itiraf etmişti.

Restoran sahiplerinden birisi duruşmada verdiği ifadede, “Bu genç, iptali yapmadan önce bize Musevilere hizmet vermiyorum ifadesini kullandı." demişti.

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