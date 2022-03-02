Fransa’nın cumhurbaşkanı adayından Türkiye karşıtı vaatler

Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini’ye konuşan merkez sağcı Cumhuriyetçiler’in cumhurbaşkanı olarak aday gösterilen ve anketlerde Macron’u yakından takip ettiği görülen Valerie Pecresse, Türkiye karşıtı açıklamalarda bulundu.

Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini’ye konuşan merkez sağcı Cumhuriyetçiler’in cumhurbaşkanı olarak aday gösterilen ve anketlerde Macron’u yakından takip ettiği görülen Valerie Pecresse, Türkiye karşıtı açıklamalarda bulundu.

Pecresse, Türkiye’nin Avrupa Birliği’nde yeri olmadığını söyleyen ve Türkiye’nin AB üyeliğine karşı adımlar atacağını söyleyen Pecresse, “Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümetine verilen herhangi bir entegrasyon desteğine karşı çıkılmalı” dedi. Pecresse, “Türkiye hükümetinin gözdağı vermesi beni etkilemiyor. Türkiye’nin AB’ye entegre olmasına karşı çıkacağım. Türkiye’ye şu an verilen adaylık öncesi yardımları sorgulayacağım” dedi.

Fransa ile Yunanistan’ın bir süre önce Akdeniz için yaptığı işbirliği adımlarını desteklediğini dile getiren Pecresse, “Türkiye bu işbirliğinin istikrarı bozacağını söylese de bu gerçeği yansıtmıyor” dedi.

ERDOĞAN DÜN AB’YE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Pecresse’in açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AB üyeliği ile ilgili sözlerinin ardından geldi…

Bir savaşın içinde olan Ukrayna’nın AB üyelik sürecine ilişkin değerlendirmelerle ilgili olarak Erdoğan Avrupa Birliği’ne tepki göstermişti.

Erdoğan dün yaptığı açıklamada, “1959- 1963 Türkiye’nin biliyorsunuz maalesef Avrupa Birliği’ne üyelik sürecindeki oyalama taktiklerinin olduğu dönemlerdir. O günden bugüne maalesef Türkiye, Avrupa Birliği’ne kabul edilmedi. Şu anda tabii Ukrayna ile ilgili bir gündem oluştu ve Ukrayna’yı Avrupa Birliği’ne alma süreci. Biz kimseyi tabii ‘Avrupa Birliği’ne alın, almayın’ böyle bir gayretin içerisine girmeyiz. Biz kendimizden sorumluyuz. Fakat şu anda Ukrayna’yı Avrupa Birliği’ne alma gayretlerini de doğrusu takdirle karşılıyoruz. Bu güzel bir gelişmedir. Ama bu Avrupa Birliği üyelerine de ben diyorum ki; ‘Acaba Türkiye’yi niçin Avrupa Birliği’ne hala almakta endişe ediyorsunuz, tereddüt ediyorsunuz veya almıyorsunuz. NATO konusunda bizim duruşumuz zaten belli. Biz genişlemesine engel olan bir ülke değiliz, tam aksine biz NATO’da da genişlemenin faydalı olacağını bugüne kadar hep savunduk” demişti.