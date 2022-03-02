  • BIST 1.989,73
  • Altın 874.829
  • Dolar 14.0668
  • Euro 15.6029
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Fransa’nın cumhurbaşkanı adayından Türkiye karşıtı vaatler

» »
Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini’ye konuşan merkez sağcı Cumhuriyetçiler’in cumhurbaşkanı olarak aday gösterilen ve anketlerde Macron’u yakından takip ettiği görülen Valerie Pecresse, Türkiye karşıtı açıklamalarda bulundu.
Fransa’nın cumhurbaşkanı adayından Türkiye karşıtı vaatler

Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini’ye konuşan merkez sağcı Cumhuriyetçiler’in cumhurbaşkanı olarak aday gösterilen ve anketlerde Macron’u yakından takip ettiği görülen Valerie Pecresse, Türkiye karşıtı açıklamalarda bulundu.

Pecresse, Türkiye’nin Avrupa Birliği’nde yeri olmadığını söyleyen ve Türkiye’nin AB üyeliğine karşı adımlar atacağını söyleyen Pecresse, “Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümetine verilen herhangi bir entegrasyon desteğine karşı çıkılmalı” dedi. Pecresse, “Türkiye hükümetinin gözdağı vermesi beni etkilemiyor. Türkiye’nin AB’ye entegre olmasına karşı çıkacağım. Türkiye’ye şu an verilen adaylık öncesi yardımları sorgulayacağım” dedi.

Fransa ile Yunanistan’ın bir süre önce Akdeniz için yaptığı işbirliği adımlarını desteklediğini dile getiren Pecresse, “Türkiye bu işbirliğinin istikrarı bozacağını söylese de bu gerçeği yansıtmıyor” dedi.

ERDOĞAN DÜN AB’YE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Pecresse’in açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AB üyeliği ile ilgili sözlerinin ardından geldi…

Bir savaşın içinde olan Ukrayna’nın AB üyelik sürecine ilişkin değerlendirmelerle ilgili olarak Erdoğan Avrupa Birliği’ne tepki göstermişti.

Erdoğan dün yaptığı açıklamada, “1959- 1963 Türkiye’nin biliyorsunuz maalesef Avrupa Birliği’ne üyelik sürecindeki oyalama taktiklerinin olduğu dönemlerdir. O günden bugüne maalesef Türkiye, Avrupa Birliği’ne kabul edilmedi. Şu anda tabii Ukrayna ile ilgili bir gündem oluştu ve Ukrayna’yı Avrupa Birliği’ne alma süreci. Biz kimseyi tabii ‘Avrupa Birliği’ne alın, almayın’ böyle bir gayretin içerisine girmeyiz. Biz kendimizden sorumluyuz. Fakat şu anda Ukrayna’yı Avrupa Birliği’ne alma gayretlerini de doğrusu takdirle karşılıyoruz. Bu güzel bir gelişmedir. Ama bu Avrupa Birliği üyelerine de ben diyorum ki; ‘Acaba Türkiye’yi niçin Avrupa Birliği’ne hala almakta endişe ediyorsunuz, tereddüt ediyorsunuz veya almıyorsunuz. NATO konusunda bizim duruşumuz zaten belli. Biz genişlemesine engel olan bir ülke değiliz, tam aksine biz NATO’da da genişlemenin faydalı olacağını bugüne kadar hep savunduk” demişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Washington Post: Türkiye’nin Montrö kararı Rusya’ya zarar vermez02 Mart 2022 Çarşamba 10:51
  • Ukrayna, Türkiye’den yeni İHA ve SİHA’lar alıyor02 Mart 2022 Çarşamba 10:39
  • Ukrayna'dan Macaristan'a gelenlerin sayısı 100 bini geçti02 Mart 2022 Çarşamba 10:37
  • Rusya’da savaş karşıtı anne ve çocuklar gözaltına alındı02 Mart 2022 Çarşamba 10:19
  • İsveç, Norveç ve Finlandiya Rus votkalarının satışını durdurdu02 Mart 2022 Çarşamba 10:09
  • Lukaşenko yanlışlıkla Moldova’yı işgal planını ifşa etti02 Mart 2022 Çarşamba 09:53
  • İtalya, Lazio Bölgesinde Evlenen Herkese 2 Bin Euro Verecek01 Mart 2022 Salı 22:15
  • Avrupa Parlamentosu'ndan Ukrayna'nın AB Üyeliğine Destek01 Mart 2022 Salı 22:00
  • Yunanistan: Ukrayna'dan Gelecek Mültecileri Kabul Etmeye Hazırız01 Mart 2022 Salı 17:01
  • Stoltenberg: NATO ilk kez mukavemet gücünü devreye sokuyor01 Mart 2022 Salı 15:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti