Freedom House: Türkiye internette özgürlük konusunda bu yıl da geriledi

ABD merkezli düşünce kuruluşu Freedom House'un bu yılki İnternette Özgürlük raporuna göre Türkiye'de internet özgürlüğü bu yıl da geriledi. Raporda Türkiye'de hükümetin, seçim döneminde yapay zekayı kamuoyunu manipüle etmek için kullanmasına vurgu yapıldı.

İnternette Özgürlük raporunun 2023 sonuçları açıklandı

Buna göre Türkiye 2023'te de internetin özgür olmadığı ülkeler arasında. İnternette özgürlük açısından 70 ülke arasında 55'inci sıradaki Türkiye, Libya, Irak, Sudan gibi ülkelerin gerisinde yer alıyor.

Küresel olarak internet özgürlüğünün son 13 yıldır düşmeye devam ettiğini söyleyen raporda incelenen 70 ülkenin 55'inde insanların, internette görüşlerini ifade ettikleri için yasal yaptırımlarla karşılaştığı belirtiliyor.