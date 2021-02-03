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Fuhuşa teşvik zanlısı mahkemede!

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Girne’de meydana gelen amme fesatçılığı, fuhuşa teşvik ve fuhuş yolu ile kazanç meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ifeoma Daniel dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Fuhuşa teşvik zanlısı mahkemede!

Girne’de meydana gelen amme fesatçılığı, fuhuşa teşvik ve fuhuş yolu ile kazanç meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ifeoma Daniel dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Özmüezzin olayla ilgili bulguları aktardı. Özmüezzin 27 Ocak 2021 tarihinde Girne Adli Şubeye gelen Girne’de sakin zanlı İfeoma Danıel yapmış olduğu şikâyette; Girne’de ikametgâhında dört gündür kendisi ile birlikte kalan F.O.N isimli şahsın 26 Ocak 2021 tarihinde saat 12.00 raddelerinde evden markete gitmek için çıktıktan bir süre sonra yanında önceden tanıdığı İ.G isimli şahıs ve yanında tanımadığı yine iki erkek siyahi şahıs ile eve geldiklerini eve geldikten sonra kendisini darp edip evi dağıtıp evin yatak odasında arkadaşının kendisine saklaması için vermiş olduğu 20.000 Euro'yu alarak evden kaçtıklarını bildirdiğini söyledi.

Polis zanlının şikâyeti üzerine 2 Şubat 2021 tarihinde F.O.N’in Adli Şubeye celp edildiği zaman yanında A.M.M, B.I, F.O ve F.A ile birlikte gelerek vermiş oldukları bilgide zanlı Ifeoma Daniel ile birlikte kaldıklarını zanlının pasapotlarına el koyduğunu ve para karşılığında kendilerini erkeklere pazarladığı yönünde beyanda bulunduklarını belirtti. Polis 26 Ocak 2021 tarihinde de kendilerinin evde olduğunu eve gelen şahısları F.O.N’in Pasaport ve evraklarını almak için çağırdığını ve eve gelip F.O.N’in pasaport ve evraklarını alıp çıktıktan sonra zanlı İfeoma DANIEL'ın bağırıp çağırıp evi dağıttığını ve sonra evden ayrıldığı beyanında bulunduklarını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının etki etme olasılığı bulunmadığından mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile 3 ayı geçmeyene bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

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