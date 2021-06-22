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G7 Zirvesi'nin Düzenlendiği Cornwall'da Koronavirüs Vakaları Arttı; Downing Sokağı, "Zirveyle Bağlantısı Yok" Dedi

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Dünyanın en büyük yedi ekonomisinin toplandığı G7 Liderler Zirvesi’nin gerçekleştiği Britanya’nın Cornwall kentinde Koronavirüs vakalarında artış tespit edildi.
G7 Zirvesi'nin Düzenlendiği Cornwall'da Koronavirüs Vakaları Arttı; Downing Sokağı, "Zirveyle Bağlantısı Yok" Dedi

Dünyanın en büyük yedi ekonomisinin toplandığı G7 Liderler Zirvesi’nin gerçekleştiği Britanya’nın Cornwall kentinde Koronavirüs vakalarında artış tespit edildi. Downing Sokağı, vaka artışının G7 Zirvesi’yle bağlantılı olmadığını söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Britanya’nın Cornwall kentinde yedi günlük Koronavirüs vaka oranı 3 Haziran’da 100 binde 4.9’ken 16 Haziran’da 100 binde 130.6’ya yükseldi.

Vakaların artışının ardından gözler G7 Zirvesi’ne çevrilse de artışın nedeni olarak bölgeye giden öğrenciler ve tatil yapanlar olduğu belirtildi.

Öte yandan, G7 Zirvesi’nin gerçekleştiği tatil beldesi olan Corbis Bay’de dikkati çeken bir vaka artışı da görüldü.

Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın sözcüsü, vaka artışlarıyla G7 arasında bir bağlantı olmadığını açıkladı ve şöyle söyledi: “Katılan herkese test yapılmıştı ve zirve boyunca da testler sürdürüldü” dedi.

Öte yandan G7 Zirvesi’yle dolaylı yoldan bağlantılı olan polis, konaklama yerleri ve protesto gösterilerinin artışta payı olduğuna ilişkin endişeler dile getirildi.

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