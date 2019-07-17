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Game of Thrones adaylık rekoru kırdı

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Milyonlarca kişiyi ekranlara kilitleyen fantastik dizi Games of Thrones'un son sezonu Emmy Ödülleri'nde adaylık rekoru kırdı. Dizi, 32 dalda ödüle aday gösterildi.
Game of Thrones adaylık rekoru kırdı

Dünya çapında milyonlarca hayranı olan Game of Thrones (Taht Oyunları) adlı dizinin son sezonu bu yıl drama kategorisinde 32 dalda Emmy Ödülleri'ne aday gösterilerek rekor kırdı. Fantastik dizi böylece dünyanın en önemli televizyon ödülü olarak kabul edilen Emmy'e en çok aday gösterilen yapım unvanını aldı. Bu rekor daha önce 1994 yılında 27 dalda aday gösterilen polisiye dizi NYPD'nin elindeydi.

Yaklaşık sekiz yıl boyunca izlenme rekorları kıran Game of Thrones, geçen Mayıs ayında sona eren sekizinci ve son sezonunda bir çok hayranını hayal kırıklığına uğratmıştı. Hatta dizinin bazı hayranları son sezonun yeniden çekilmesini istemişti.

Bodyguard, Pose ve This is Us adlı diziler ise "En İyi Drama Dizisi" ana dalının diğer adayları.

Komedi kategorisinde de Amazon'da yayınlanan dönem dizisi The Marvelous Mrs. Maisel 20 dalda aday gösterildi. Dizi, 50'li yıllarda bir ev kadınının yaşadıklarını anlatıyor. Çernobil kazasını anlatan Chernobil dizisi de 19 dalla en çok aday gösterilen üçüncü yapım oldu.

ABD'nin ünlü komedi programı Saturday Night Live da 18 dalda Emmy'e aday gösterildi.

Kazanan yapımlar Televizyon Akademisi'nin 24 bin üyesi tarafından belirlenecek. Emmy Ödülleri de 22 Eylül'de Los Angeles'ta düzenlenecek törenle sahiplerine dağıtılacak.

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