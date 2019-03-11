Gardiyanlara eğitim

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, İçişleri Bakanlığı ile işbirliği içinde, Merkezi Cezaevi’nde göreve başlayan 34 gardiyana uyuşturucu bağımlılığı konusunda eğitim veriyor.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, İçişleri Bakanlığı ile işbirliği içinde, Merkezi Cezaevi’nde göreve başlayan 34 gardiyana uyuşturucu bağımlılığı konusunda eğitim veriyor.

5 gün sürecek eğitim boyunca Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Başkanı Hasan Karaokçu,Eğitim Sorumlusu Gülcem Sala Razı,Uzman Psikolog Sevil Hançerli ve Madde Bağımlıları Danışmanı Teyfide Tremeşeli,gardiyanlara bağımlılık, bağımlılara nasıl yaklaşılması gerektiği gibi konularda bilgi verecek.

Eğitim Sorumlusu Gülcem Sala Razı, eğitim öncesinde yaptığı kısa konuşmada gardiyanların bağımlılarla aktif bir şekilde çalıştığını hatırlattı, bağımlıların tekrar topluma kazandırılması için nasıl davranılması gerekiğini bilmesinin önemine işaret etti.