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Gazetemizin belgeli ve ısrarlı yayınları sonrası Kıb-Tek'de DALMAN AYDIN görevinden uzaklaştırıldı!

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Detay Gazetesi'nin manşetine yansıttığı KIB-TEK yolsuzluk dosyası sonrasında KIB-TEK'de sorumlu müdür muavini Dalman Aydın görevden alındı.
Gazetemizin belgeli ve ısrarlı yayınları sonrası Kıb-Tek'de DALMAN AYDIN görevinden uzaklaştırıldı!

Detay Gazetesi'nin manşetine yansıttığı KIB-TEK yolsuzluk dosyası sonrasında KIB-TEK'de sorumlu müdür muavini Dalman Aydın görevden alındı.

Kıb-Tek'de Sayıştay raporlarında ve diğer evraklarda isimleri geçenlerin de görevden alınmaları bekleniyor.

Kıb-Tek dosyası varan -2.. İsim isim açıklamaya devam ediyoruz... KIB-TEK’de akıllara durgunluk veren SAHTE  Setaş Marka D Fuse Alımı!

 

VARAN 1

VARAN 2

 

 

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VARAN 1

 

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