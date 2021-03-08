Gazetemizin belgeli ve ısrarlı yayınları sonrası Kıb-Tek'de DALMAN AYDIN görevinden uzaklaştırıldı!

Detay Gazetesi'nin manşetine yansıttığı KIB-TEK yolsuzluk dosyası sonrasında KIB-TEK'de sorumlu müdür muavini Dalman Aydın görevden alındı.
Kıb-Tek'de Sayıştay raporlarında ve diğer evraklarda isimleri geçenlerin de görevden alınmaları bekleniyor.
Kıb-Tek dosyası varan -2.. İsim isim açıklamaya devam ediyoruz... KIB-TEK’de akıllara durgunluk veren SAHTE Setaş Marka D Fuse Alımı!
VARAN 1
Gürcan Erdoğan neden görevden alınmıyor? https://t.co/X8K7A2eZHV pic.twitter.com/LVm7PJW9nj— Kıbrıs Detay Haber (@kibrisdetay) March 5, 2021
VARAN 2
Kıb-Tek dosyası varan -2.. Sayıştay: “Sorumlu Müdür Muavini DALMAN AYDIN!” https://t.co/FrokQVbbLt pic.twitter.com/enVZoWVSy0— Kıbrıs Detay Haber (@kibrisdetay) March 8, 2021
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