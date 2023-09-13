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Gazimağusa Belediyesi Silver Beach Plajı’ndaki karavanlara müdahale etti

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Gazimağusa Belediyesi, karavanların sürekli konakladığı ve adeta yerleşim bölgesi haline dönüşen Silver Beach Plajı’na müdahale etti.
Gazimağusa Belediyesi Silver Beach Plajı’ndaki karavanlara müdahale etti

Gazimağusa Belediyesi, karavanların sürekli konakladığı ve adeta yerleşim bölgesi haline dönüşen Silver Beach Plajı’na müdahale etti.

Bir süre önce bölgedeki 11 karavan ve 2 çadırın kaldırılması için yasal ihbarda bulunan Belediye ekipleri, sürenin sonunda 1 karavan ve 2 çadırı kaldırdı. Gazimağusa Kaymakamlığı’nın da müdahil olduğu konuyla ilgili bölgedeki karavanların çevre ve doğaya verebileceği zarar ve tahribatın önüne geçilirken, kum zambağı gibi Kıbrıs’ın doğal bitkilerinin korunması için de önemli bir adım atılmış oldu.

Bölgedeki kum tepelerinde yetişen kum zambaklarının bölgeye gelen arazi tipi araçlar tarafından ezildiği de bölgeyle ilgili yapılan şikayetler arasında yer alırken, sahile ulaşımın olduğu güzergahlara belediye tarafından beton büzler yerleştirilerek sahile ulaşım kapatıldı.

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