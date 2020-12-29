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Gazimağusa Belediyesi Vatandaşlara Maske Dağıttı

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Maske, Mesafe Ve Hijyen Kurallarına Dikkat Çekildi
Gazimağusa Belediyesi Vatandaşlara Maske Dağıttı

Gazimağusa Belediyesi vatandaşlara bu sabah anıt çemberinde maske dağıttı. Gazimağusa Belediyesi Covid-19 vakalarının artması nedeniyle gerekli tedbirleri almaya devam ediyor. Gazimağusa Belediyesi bu sabah vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat çekmek için Anıt çemberinde maske dağıtımı yaptı.  Gazimağusa Belediyesi koronavirüs (Covid -19) ile mücadele çalışmaları kapsamında Park ve bahçe gibi yerlerin kapatılması,

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Belediyeye ait sosyal tesis ve spor alanlarının kapatılması, Okulların sıklıkla ilaçlanması, Vatandaşın yoğun olarak kullandığı kurum ve kuruluşların maske, sosyal mesafe ve hijyen ile ilgili tedbirlerinin yoğun denetlenmesi gibi gerekli tedbirleri almıştı.

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Gazimağusa Belediyesi tarafından dağıtılan maskeler vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

 

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