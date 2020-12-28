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Gazimağusa Belediyesi’nde 9 bin tonluk asfalt ihalesinin sözleşmesi imzalandı

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Gazimağusa Belediyesi’nin kent genelinde altyapısı tamamlanan yollarda asfaltlama çalışmaları yapacağı Asfalt İşleri İhalesi’nin sözleşmesi bugün Belediyede düzenlenen törenle imzalandı.  
Gazimağusa Belediyesi’nde 9 bin tonluk asfalt ihalesinin sözleşmesi imzalandı

Gazimağusa Belediyesi’nin kent genelinde altyapısı tamamlanan yollarda asfaltlama çalışmaları yapacağı Asfalt İşleri İhalesi’nin sözleşmesi bugün Belediyede düzenlenen törenle imzalandı.  İhale sözleşmesine Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile Salih Köroğlu Construction Ltd Direktörü Gökay Köroğlu imza koydu.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, imza töreninde yaptığı konuşmada, yol, su, drenaj, kanalizasyon altyapılarının yerel yönetimlerin görevleri arasında olduğunu, aylardır üzerinde çalıştıkları asfaltlama çalışmalarının ihale sözleşmesini imzalayarak hayat bulacağını söyledi. Gazimağusa Belediyesinin öz kaynaklarından karşılanacak 9 bin tonluk asfalt ihalesinin toplam maliyetinin 3 milyon 342 bin TL artı KDV olduğunu ve 6 aylık sürede tamamlanacağını ifade eden Başkan Arter, altyapısı tamamlanmış anayollar öncelikli olacak şekilde yapılacak çalışmalarda ayrıca diğer tali yollarda da asfaltlama işlemi yapılacağını söyledi. Başkan Arter, bunun yanında hem atık su hem de yağmur suyu drenajlarıyla ilgili çalışmaların da devam ettiğini, diğer ihalelerin de açılacağını, ayrıca Salamis Yoluyla ilgili de ayrı bir ihaleye çıkılacağının bilgisini verdi. 9 bin tonluk asfaltın 7 km’lik yola tekabül ettiğini de söyleyen Başkan Arter, Salih Köroğlu Construction Ltd ile imzaladıkları ihale sözleşmesinin hayırlı olmasını diledi.

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