Gazimağusa’da mevcut kanalizasyon şebekesinin iyileştirilmesi çalışmaları devam ediyor

Gazimağusa’da mevcut kanalizasyon şebekesinin iyileştirilmesi için Avrupa Komisyonu tarafından yapılmakta olan Mağusa Kanalizasyon Şebekesi İyileştirme Çalışmaları’nda İsmet İnönü Bulvarı’nda kazı ve hat döşeme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar, Çeltikçioğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret LTD. Şti, Arıkan İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş ve MBF Yapı İnşaat Ticaret A.Ş’nin oluşturduğu konsorsiyum tarafından yürütülüyor. İsmet İnönü Bulvarı’nda DAÜ 1. giriş kapısı ile Merkez Kafeterya arasındaki güzergahta yapılan derin kazılarda çok fazla kaya ile karşılaşılması nedeniyle çalışmalar öngörülenden daha uzun sürede tamamlanıyor. Çalışmalar ilerlemeye devam ederken, Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay’ın meclis üyeleriyle birlikte halkı ilk ağızdan bilgilendirmek için cadde üzerinde yaptığı esnaf ziyaretleri de tamamlandı.
Merkez Kafeterya(Bahriyeli Sk.) ile DAÜ Çemberi arası yarın kapanıyor
İsmet İnönü Bulvarı’nda DAÜ Merkez Kafeterya ile DAÜ Çemberi arasındaki güzergah 9 Eylül ile 18 Eylül tarihleri arasında ana hat boru değişimi için kapalı olacak. Cadde üzerinde geniş iş araçlarıyla çalışılacak olmasından dolayı güzergahın bu kısmının gidiş dönüş olarak tamamen trafiğe kapatılması gerekiyor. Karpaz yönünden Gazimağusa’ya gidecek olanlar Merkez Kafeterya’nın (bankamatikler) yanındaki yoldan DAÜ içindeki yolu kullanarak DAÜ Çemberinden İsmet İnönü Bulvarı’na çıkacak.
Coffemania ile Gülseren Kavşağı arasındaki yol kapandı
Çalışmalar kapsamında yarıca Coffemania ile Gülseren Kavşağı arasındaki yol da 18 Eylül’e kadar trafiğe kapanırken, trafik akışı Coffemania arkasındaki Faiz Kaymak Sokak’tan sağlanacak. Trafiğe kapalı olacak güzergahlardaki çalışmalar hızlandırılırken, belediyenin zabıta ekipleri özellikle yola paralel olan Faiz Kaymak Sk. Karanfil Sk’ta yol kenarlarında trafik akışını bozan araçların, çöp bidonlarının vb. engellerin oluşmasının önüne geçilmesi için tedbir alıyor.
Sokak İsmi
Başlama
Bitiş
Çalışma Türü
Kıvanç Tarus
30.08.2023
13.09.2023
Kapalı / asfalt işleri
Mehmet Çetin
30.08.2023
13.09.2023
Kapalı / asfalt işleri
Nihat Mehmet
30.08.2023
13.09.2023
Kapalı / asfalt işleri
Tepebaşı
30.08.2023
13.09.2023
Kapalı / asfalt işleri
Sarıkamış
30.08.2023
13.09.2023
Kapalı / asfalt işleri
Oğuzali
30.08.2023
13.09.2023
Kapalı / asfalt işleri
Gençlik
08.09.2023
22.09.2023
Kapalı / asfalt işleri
15 Ağustos
05.09.2023
05.10.2023
Kısıtlı; Parsel bağlantı boruları değişimi ve asfalt tamiri
İsmet İnönü
04.07.2023
20.09.2023
Kapalı / Ana hat boruları değişimi
Bahriyeli
03.08.2023
30.09.2023
Kapalı / Ana hat boruları değişimi
İsmet İnönü (Gülseren kavşağı, Talat Cafer Kavşağı arası)
02.09.2023
18.09.2023
Kapalı / Ana hat boruları değişimi
İsmet İnönü (Bahriyeli Sok. Kavşağı DAÜ Çemberi Arası)
09.09.2023
18.09.2023
Kapalı / Ana hat boruları değişimi
Şair Nedim
06.09.2023
10.09.2023
Kapalı / Ana hat boruları değişimi
Akasya
06.09.2023
10.09.2023
Kapalı / Ana hat boruları değişimi
Topçular Blv. (Trafik ışıkları Sakarya Çemberi arası)
08.09.2023
15.09.2023
Kısıtlı / asfalt işleri
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