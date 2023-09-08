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Gazimağusa’da mevcut kanalizasyon şebekesinin iyileştirilmesi çalışmaları devam ediyor

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Gazimağusa’da mevcut kanalizasyon şebekesinin iyileştirilmesi çalışmaları devam ediyor
Gazimağusa’da mevcut kanalizasyon şebekesinin iyileştirilmesi çalışmaları devam ediyor

Gazimağusa’da mevcut kanalizasyon şebekesinin iyileştirilmesi için Avrupa Komisyonu tarafından yapılmakta olan Mağusa Kanalizasyon Şebekesi İyileştirme Çalışmaları’nda İsmet İnönü Bulvarı’nda kazı ve hat döşeme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar, Çeltikçioğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret LTD. Şti, Arıkan İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş ve MBF Yapı İnşaat Ticaret A.Ş’nin oluşturduğu konsorsiyum tarafından yürütülüyor. İsmet İnönü Bulvarı’nda DAÜ 1. giriş kapısı ile Merkez Kafeterya arasındaki güzergahta yapılan derin kazılarda çok fazla kaya ile karşılaşılması nedeniyle çalışmalar öngörülenden daha uzun sürede tamamlanıyor. Çalışmalar ilerlemeye devam ederken, Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay’ın meclis üyeleriyle birlikte halkı ilk ağızdan bilgilendirmek için cadde üzerinde yaptığı esnaf ziyaretleri de tamamlandı.

Merkez Kafeterya(Bahriyeli Sk.)  ile DAÜ Çemberi arası yarın kapanıyor

 

İsmet İnönü Bulvarı’nda DAÜ Merkez Kafeterya ile DAÜ Çemberi arasındaki güzergah 9 Eylül ile 18 Eylül tarihleri arasında ana hat boru değişimi için kapalı olacak. Cadde üzerinde geniş iş araçlarıyla çalışılacak olmasından dolayı güzergahın bu kısmının gidiş dönüş olarak tamamen trafiğe kapatılması gerekiyor. Karpaz yönünden Gazimağusa’ya gidecek olanlar Merkez Kafeterya’nın (bankamatikler) yanındaki yoldan DAÜ içindeki yolu kullanarak DAÜ Çemberinden İsmet İnönü Bulvarı’na çıkacak.

 

Coffemania ile Gülseren Kavşağı arasındaki yol kapandı

Çalışmalar kapsamında yarıca Coffemania ile Gülseren Kavşağı arasındaki yol da 18 Eylül’e kadar trafiğe kapanırken, trafik akışı Coffemania arkasındaki Faiz Kaymak Sokak’tan sağlanacak. Trafiğe kapalı olacak güzergahlardaki çalışmalar hızlandırılırken, belediyenin zabıta ekipleri özellikle yola paralel olan Faiz Kaymak Sk. Karanfil Sk’ta yol kenarlarında trafik akışını bozan araçların, çöp bidonlarının vb. engellerin oluşmasının önüne geçilmesi için tedbir alıyor.

 

 

 

Sokak İsmi

Başlama

Bitiş

Çalışma Türü

Kıvanç Tarus

30.08.2023

13.09.2023

Kapalı / asfalt işleri

Mehmet Çetin

30.08.2023

13.09.2023

Kapalı / asfalt işleri

Nihat Mehmet

30.08.2023

13.09.2023

Kapalı / asfalt işleri

Tepebaşı

30.08.2023

13.09.2023

Kapalı / asfalt işleri

Sarıkamış

30.08.2023

13.09.2023

Kapalı / asfalt işleri

Oğuzali

30.08.2023

13.09.2023

Kapalı / asfalt işleri

Gençlik

08.09.2023

22.09.2023

Kapalı / asfalt işleri

15 Ağustos

05.09.2023

05.10.2023

Kısıtlı; Parsel bağlantı boruları değişimi ve asfalt tamiri

İsmet İnönü

04.07.2023

20.09.2023

Kapalı / Ana hat boruları değişimi

Bahriyeli

03.08.2023

30.09.2023

Kapalı / Ana hat boruları değişimi

İsmet İnönü (Gülseren kavşağı, Talat Cafer Kavşağı arası)

02.09.2023

18.09.2023

Kapalı / Ana hat boruları değişimi

İsmet İnönü (Bahriyeli Sok. Kavşağı DAÜ Çemberi Arası)

09.09.2023

18.09.2023

Kapalı / Ana hat boruları değişimi

Şair Nedim

06.09.2023

10.09.2023

Kapalı / Ana hat boruları değişimi

Akasya

06.09.2023

10.09.2023

Kapalı / Ana hat boruları değişimi

Topçular Blv. (Trafik ışıkları Sakarya Çemberi arası)

08.09.2023

15.09.2023

Kısıtlı / asfalt işleri

 

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