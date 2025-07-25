Gazimağusa’da park yeri kavgası: Demir çubukla ciddi darp

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 24 Temmuz 2025 tarihinde saat 19.30 sıralarında Gazimağusa’da, aralarında araç parkı konusunda çıkan tartışma neticesinde D.G. (E-53) ve E.A.S. (K-49) bir taraf olup, diğer taraf olan A.I. (E-20), F.I. (E-24) ve K.I. (E-48) ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavga etti.

Kavga sırasında, D.G. tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu demir çubuk ile K.I.’nın başına vurmak suretiyle onu ciddi şekilde darp etti. Bahse konu şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.