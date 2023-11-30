Gazimağusa’da Üç Ayrı Noktada Meydana Gelen Olaylarda Ev ve İş Yerleri Hasar Gördü

29 Kasım 2023 tarihinde Gazimağusa'da meydana gelen olaylar şehirde bir dizi yangınla üzücü bir gün yaşanmasına neden oldu. Sabah saat 07:00 sıralarında, Karakol Mahallesinde, Hakan Aydın ÖZDEMİR'in kullanımındaki NT 901 plakalı aracın motor bölümünde çıkan yangın, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu gerçekleşti. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın, aracın ön kaputu, elektrik aksamları, ön farları ve sol ön çamurluğunu etkileyerek ciddi zarara yol açtı.

Aynı günün akşam saatlerinde, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren Tek Yön restorana ait mangal bacası içerisindeki yağların alev alması sonucu bir yangın daha meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak çıkan yangın, restoranın bacasındaki yağların yanmasına neden oldu.

Gece saatlerine gelindiğinde ise Ömer Seyfettin Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinin mutfağında fırın içerisinde sıkışan gazın patlaması sonucu yangın çıktı. Ev sakinleri tarafından müdahale edilen yangın, fırın ve gaz ocağında hasara neden oldu.