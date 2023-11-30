  • BIST 8032.42
  • Altın 1891.619
  • Dolar 28.7745
  • Euro 31.5912
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAGazze'de ateşkes uzadı

Gazimağusa’da Üç Ayrı Noktada Meydana Gelen Olaylarda Ev ve İş Yerleri Hasar Gördü

» »
Gazimağusa'da Ardı Ardına Yangınlar: Araç, Restoran ve Apartmanda Meydana Gelen Olaylarda Hasarlar Oluştu
Gazimağusa’da Üç Ayrı Noktada Meydana Gelen Olaylarda Ev ve İş Yerleri Hasar Gördü

29 Kasım 2023 tarihinde Gazimağusa'da meydana gelen olaylar şehirde bir dizi yangınla üzücü bir gün yaşanmasına neden oldu. Sabah saat 07:00 sıralarında, Karakol Mahallesinde, Hakan Aydın ÖZDEMİR'in kullanımındaki NT 901 plakalı aracın motor bölümünde çıkan yangın, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu gerçekleşti. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın, aracın ön kaputu, elektrik aksamları, ön farları ve sol ön çamurluğunu etkileyerek ciddi zarara yol açtı.

Aynı günün akşam saatlerinde, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren Tek Yön restorana ait mangal bacası içerisindeki yağların alev alması sonucu bir yangın daha meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak çıkan yangın, restoranın bacasındaki yağların yanmasına neden oldu.

Gece saatlerine gelindiğinde ise Ömer Seyfettin Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinin mutfağında fırın içerisinde sıkışan gazın patlaması sonucu yangın çıktı. Ev sakinleri tarafından müdahale edilen yangın, fırın ve gaz ocağında hasara neden oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazimağusa'da Ciddi Darp: F.S. Tutuklandı, Soruşturma Devam Ediyor25 Kasım 2023 Cumartesi 10:55
  • Gazimağusa'da Uyuşturucu Operasyonu: İkamette Yakalanan Şahıslar Tutuklandı24 Kasım 2023 Cuma 11:58
  • Gazimağusa Belediyesi'nde araç takip sistemi aktifleşti23 Kasım 2023 Perşembe 15:59
  • Gazimağusa'da Pansiyon Soygunu: 26,000 Dolar ve 1,000 TL Çalındı23 Kasım 2023 Perşembe 13:24
  • Sahte Belge İle Aracı Kaydettikleri İçin Tutuklandılar23 Kasım 2023 Perşembe 13:20
  • Gazimağusa'da Ani İntihar: Soruşturma Devam Ediyor23 Kasım 2023 Perşembe 13:17
  • Gazimağusa’da hijyen ve sağlık koşullarına uymayan bir restoran mühürlendi21 Kasım 2023 Salı 16:01
  • Hijyen ve Sağlık Koşullarına Uymayan Bir Restoran Mühürlendi21 Kasım 2023 Salı 15:14
  • Gazimağusa'da Kayıp Şahıs21 Kasım 2023 Salı 12:38
  • Gazimağusa'da İkamet Hırsızlığı: Tutuklanan Zanlıdan Çalınanlar Belli Oldu21 Kasım 2023 Salı 12:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti