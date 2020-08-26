Gazimağusa’da Uyuşturucu.. 2 tutuklu

Gazimağusa’da dün yapılan 2 ayrı operasyonda uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Gazimağusa’da dün yapılan 2 ayrı operasyonda uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri saat 14.30’da park halinde bulunan araç içerisinde şüpheli vaziyette görülen U.Ö’nin (E-32) üzerinde ve evinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 168 gram ağırlığında uyuşturucu bulundu.

Ayrıca, içerisinde tütünle karışık uyuşturucu olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.

Gazimağusa’da 22.00 sıralarında gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise, S.N.S.Z’nin (E-23) üzerinde ve kalmakta olduğu evde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında uyuşturucu bulundu.

Polis açıklamasına göre, aramada ayrıca, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 metal öğütücü bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.