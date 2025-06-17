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Gazimağusa’da Zincirleme Kaza: Alkollü Sürücü 3 Araca Çarptı

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348 miligram alkollü içki tesiri altındaki sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki bir araçla birlikte toplam üç araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, sürücü tutuklandı.
Gazimağusa’da Zincirleme Kaza: Alkollü Sürücü 3 Araca Çarptı

16 Haziran 2025 tarihinde saat 10.30 sıralarında Gazimağusa'da Yayla Sokak üzerinde meydana gelen trafik kazasında, alkollü sürücü zincirleme kazaya sebep oldu.

JN 088 plakalı aracıyla doğu istikametine seyreden 48 yaşındaki Mehmet Yıldırım, 348 miligram alkollü içki tesiri altında direksiyon hakimiyetini kaybederek önce Onur Sokağa dönüş yaptığı sırada yolun solunda park halinde bulunan Cemaliye Karakaşlı’ya ait ZS 720 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı.

Çarpmadan sonra yoluna kontrolsüzce devam eden araç, bu kez güney istikametine doğru seyreden Harbay Aşık yönetimindeki RH 967 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan RH 967 plakalı araç yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

JN 088 plakalı araç, kazalar zincirine bir yenisini daha ekleyerek önünde aynı istikamete seyreden ve Eşref Bitlis Caddesi’ne giriş yapmak üzere duran Hacer Kutlu yönetimindeki RG 540 plakalı aracın arka kısmına da çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, alkollü araç kullandığı ve zincirleme trafik kazasına sebep olduğu gerekçesiyle Mehmet Yıldırım tutuklandı. Polis soruşturması devam ediyor

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