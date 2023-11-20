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Gazze'den getirilen 61 hasta ve 49 refakatçi Ankara'ya indi

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Gazze'den getirilen 61 hasta ve 49 refakatçinin bulunduğu, El Ariş'ten havalanan MSB'ye ait uçak, Etimesgut Askeri Havalimani'na iniş yaptı.
Gazze'den getirilen 61 hasta ve 49 refakatçi Ankara'ya indi

Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan kalkan Milli Savunma Bakanlığına ait A400M uçağı 61 hasta, 49 refakatçi ve 10 sağlık personeliyle saat 15.10'da Etimesgut Askeri Havaalanı'na iniş yaptı.

Uçaktaki 61 hasta, havaalanında hazır bekletilen ambulanslarla Bilkent ve Etlik şehir hastanelerine sevk ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığına ait uçaklarla geçen hafta perşembe günü de Gazze'den 27 hasta ve 13 refakatçi Türkiye'ye getirilmiş, hastalar Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

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