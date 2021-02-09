GDD:Başı, ortası ve sonu yok. Turizm ölmüştür

Girne Düşünce Derneği turizm konulu bir açıklama yayınladı:

Başı, ortası ve sonu yok. Turizm ölmüştür...

Herşeye rağmen bugün ölü olan turizimi canlandırmak için neler yapmak gerek?

Bu konuda çok geniş kapsamlı bir araştırma yapmaya ihtiyaç yok. Dünya'da birçok sektör Covid 19' dan olumsuz bir şekilde etkilenirken turizim sektörü de bu olumsuz etkilenmeden nasibini almıştır.

Öncelikle turizimin canlandırılabilmesi için nelere ihtitaç var tesbitinin yapılması gerek.

Öncelikle güvenli bir seyahat ortamı olmalıdır.

1. İlk koşul etkin ve düşük maliyetli bir covid 19 aşının bulunmasıdır

2. Ekonomik devinimlerin farklı sektörlerde başlaması ve iş gücü dünyasının emekçilerinin yeniden çalışma hayatına dönmesi ve gelir düzeylerinin normalleşmesi gerekmektedir.

3. Pandemi hastahanelerinin varlığı ve olası bir bulaşta sağlık sigortasının ve turist olarak bulunulan ülkenin sağlık masraflarını karşılamalıdır.

4. Ulaşım maliyetlerinin yeniden turistik aktivitelere katılmaya olanak sağlayacak seviyelere gelmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen konularda olumlu gelişmeler olursa, uluslararası turizm hareketlerinde bir canlanma olabilir.

Gelir seviyesi alt ve orta derecede olan bireyler için de düşük faizli uzun vadeli ödeme koşulları sağlanmalıdır.

İnsan sosyal bir varlıktır ve turizm hareketlerine katılmak ve turist olmak gibi bir ihtiyacı vardır. Bu nedenle boş zaman değerlendirme, dinlenme, özel ilgi, aile ziyareti ve diğer tüm turizm hareketi içerisinde kabul edilen seyahat nedenleri ile insanlar bir yerden bir başka yere seyahat etmektedirler. Özellikle pandemi sürecinin ağır ve bunaltıcı kapanma ve ekonomik koşulları bireylerin daha çok seyahat etme ihtiyacı doğuracak ve turizimde ciddi hareketlilik başlayacaktır.

Zengin ve finansal sıkıntısı olmayan bireyler için ise güvenli bölgeler olması durumunda pandemi sürecinde de turizm hareketine katılmak mümkündür. Önemli olan covid 19 vakalarının olmadığı güvenli ortamların yaratılması ve bu turistik beldelere gelecek olan turistlerin de gerekli testlerini yaptırmış olmaları ve/veya etkin aşı yapınmış olmalarıdır.

Dünya genelinde turizm sektörü %80-85 oranında olumsuz etkilenmiştir. Bununla birlikte Covid-19 vakalarının az olması ve temaslı takiplerinin düzgün bir şekilde yapılması ve eş zamanlı olarak bir pandemi hastahanesinin varlığı iç turizimde bir canlılık yaratabilirdi.

Ayni zamanda güney ile birlikte hareket edilebilinmiş olsaydı ada genelindeki serbest dolaşım da iç turizmi ve hizmet sağlayıcıları da canlandırabilirdi ve /veya kayıpların daha az olmasına katkı sağlayabilirdi. Ancak mevcut koşullarda güneyin ekonomik kaygılar ile dış dünyaya açılmı ve vakaların kontrol dışına çıkması nedeni ile bu dilek an itibarı ile bir ütopyadan öteye gitmeyecektir.

Sonuç olarak pandemi sürecinde turizim sektörü ciddi sıkıntıları olan bir sektör olarak var olmaya devam edecektir. Sıkıntıların aşılması için de hem etkin bir aşıya hem de etkin tedavi yöntem ve ilaçlarına ihtiyaç vardır. Ada'nın kuzeyinde mevcut koşullarda uzunca bir süre turizimde hareketlilikten bahsetmek hayal olacaktır...