GDD'den online eğitim değerlendirmesi

Girne Düşünce Derneği bir açıklama yayınladı:

Çevrimiçi(Online) Derslerde Öğretmen Öz-Değerlendirmesi

Çevrim içi (Online) yapılan derslerin verimli geçmesi için, dersi veren öğretmenlerin öğretme – öğrenme konusunda bilgi sahibi olmalıdır. Ülkelerin çevrimiçi olarak 4-5 yılda gelecekleri seviye pandemi dolayısı ile 1 yılda gelinmiştir. Pandeminin faydası hızlı bir şekilde çevrimiçi derslere geçişi sağlamıştır. Derslerde esas görev öğretmenlere düşmektedir. Dijital göçmen olan öğretmenler dijital yerli olmaya doğru gidiyorlar.

Yeni şekillenen öğretmen yapısında neler olmalı? Öğretmenlerin Dijital pedagojik alan bilgisine sahip olmalıdır. Öğretmenlerde olması gereken bilgi; teknolojik bilgi, alan bilgisi ve pedagojik bilgilerdir. Bu bilgiler içiçe geçerek birbirlerini tamamlıyorlar. Yukarıdaki bilgilerden herhangi birinin eksik olması, eğitimde istenen hedeflere ulaşmada zorluk yaşanacaktır. Pedagoji belgesi veren kurumlarında dijital bilgiyi de derslerinde eklemelidir.

Sınıfta beyaz tahta önünde başarılı bir şekilde ders yapan öğretmen, çevrim içinde zorlandığı görülmektedir. Öğretmenler, Bakanlığa başvurup ihtiyaç duyduğu alanda hizmet içi kursu isteyebilirler. Ayrıca üniversitelerin verdiği çevrimiçi kurslar ve seminerler var. Kurslara katılım ihtiyacını öğretmen kendisi belirlemeli. İçten bir motivasyon oluşmuyorsa, dıştan gelen yönlendirme ile öğretmende direnç, isteksizlik sabotaj gibi davranışlar oluşabilir. Bu ihtiyacı nasıl belirleyecek? Öğretmen öz-değerlendirme kültürünün oluşturulması ve bu konuda çalışmaların Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Dairesi başta olmak üzere tüm dairelerin ve eğitim paydaşlarının işbirliği ile kurslar ve seminerler verilebilir.

Pandemi sürecini değerlendirmek için araştırmalar yapılmakta ve bu araştırmalar sayesinde öğrenciye daha iyi bir eğitim verme yollarını bulmaya çalışılıyor. Bilginin paylaşıldığı ve paydaşları işbirliği içinde bilginin daha kolay şekillendiği bir dönemdeyiz. Ülkelerin yaptığı çalışmaları gözlemleme, ulaşma ve kısa sürede bilgi alışverişinde oluşturacağımız bir ortam vardır. Kıbrıs’ta öğretmenlerin çevrimiçi yaptığı faaliyetlerin paylaşılacağı bir platform oluşturma ihtiyacı vardır. Çevrimiçi eğitimin yüz yüze eğitimin yerini tutmasa bile en az zararın oluşturması için çaba harcamalıyız. Pandemi’nin oluşturduğu bu ortamda öğretmen yeterliliği daha belirgin olmaya başladı. Dijital pedagojik yeterliliğe sahip olmalı ve öğretmene öz değerlendirme kültürünü kazandırmamız gerekiyor. Öğretmen öz değerlendirmenin yanında okul öz değerlendirme çalışmaları başlatılmalıdır. Okullara kendi hikayelerini yazma fırsatı verip, eğitimi iyileştirmeliyiz. Atatürk’ün dediği gibi “ Bir ülkeyi kalkındırmanın en iyi enstrümanı eğitimdir”.