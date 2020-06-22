Geçiş noktalarında 'hareketlilik' başladı

BAKANLAR KURULU KARARIYLA GEÇİŞLER BAŞLADI

Bakanlar Kurulu’nun dün gerçekleştirilen toplantısının ardından açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, daha önce 1 Temmuz’dan itibaren KKTC ve Güney Kıbrıs vatandaşların giriş-çıkışlarını 22 Haziran’a alma kararı aldıklarını belirtmiş ve “KKTC ve Güney Kıbrıs vatandaşların yarın sabahtan itibaren ilk seferinde son 22 saatlik PCR testlerini yaptıran kişilerin giriş-çıkışlarına izin verilecek” ifadelerini kullanmıştı.

Güney’de daimi ikameti bulunan vatandaşların son 72 saatlik PCR negatif belgeleri ile birlikte beş geçiş kapısından geçebileceğini aktaran Özersay, ancak Güney’e geçmek isteyenler için Güney’in farklı koşulları olduğunu Güney’e geçmek isteyenlerin her geçişinde PRC testi göstereceğini hatırlatarak, “Güney’de çalışanlar, eğitim görenler ve tedavi için geçenlere PCR ücretsiz, ancak bunun dışındakilere PCR testinden ücret alınacak” demişti.