  • BIST 1.538
  • Altın 408,055
  • Dolar 7,0382
  • Euro 8,4582
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAArtış devam ediyor! 80 Vaka ile yeni rekor!

Geçitkale Belediyesi Güney Kıbrıs’ta Çalışan Bölge Halkı İçin Gıda Desteği Başlattı

» »
Geçitkale Belediyesi, Güney Kıbrıs’a geçiş kapılarının kapalı olmasından dolayı Güney Kıbrıs’taki işlerine gidemeyen kişilere gıda yardımı yapma kararı aldı.
Geçitkale Belediyesi Güney Kıbrıs’ta Çalışan Bölge Halkı İçin Gıda Desteği Başlattı

Geçitkale Belediyesi, Güney Kıbrıs’a geçiş kapılarının kapalı olmasından dolayı Güney Kıbrıs’taki işlerine gidemeyen kişilere gıda yardımı yapma kararı aldı.

Geçitkale Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Geçitkale ve çevresinde kalan ve Güney Kıbrıs’taki işlerine gidemeyen kişilere yönelik gıda yardımı yapılmaya başlandığı belirtildi.

Belediye Başkanı Hasan Öztaş konuyla ilgili açıklamasında , 50 güne yakın bir süredir, Güney’de çalışan işçilerin işlerine gidemediği ve evlerine yiyecek götüremez noktada olduklarını belirtti. Öztaş,  gıda yardımı paketleri için vatandaşların  katkıda bulunabileceğini de belirtti ve  katkıda bulunmak isteyen vatandaşların , Belediye Halkla İlişkiler Birimine başvurabileceklerini kaydetti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplandı05 Şubat 2021 Cuma 16:21
  • GİAD, Mal Tedarikçilerine Getirilen Kısıtlamanın Kaldırılmasını İstedi05 Şubat 2021 Cuma 16:16
  • BKP’den Boğaziçi Kınaması05 Şubat 2021 Cuma 16:12
  • Kovid-19'un Uğradığı Mutasyonları Önlemenin Yolu Aşılama Ve Tedbirlere Uymaktan Geçiyor05 Şubat 2021 Cuma 15:58
  • Asgari ücrete ne kadar artış geldi? İşte rakamlar...05 Şubat 2021 Cuma 15:50
  • Muhtarların ödenekleri yatırılmadı!05 Şubat 2021 Cuma 15:49
  • Pazartesinden İtibaren 3 Gün Sabah Saatleri Yer Yer Sis Bekleniyor05 Şubat 2021 Cuma 15:20
  • Huzurevindeki 87 yaşındaki adam , 78 yaşındaki eşini tehdit etti05 Şubat 2021 Cuma 14:53
  • 2 Bin 250 Doz Pfızer/Bıontech Aşısı Metehan Sınır Kapısı’nda Teslim Alındı05 Şubat 2021 Cuma 14:36
  • CTP Gençlik Örgütü kriz masasının kurulması çağrısında bulundu05 Şubat 2021 Cuma 14:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti