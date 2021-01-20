Geçitkale Belediyesi,Aşılama Uygulaması Kararının 6 İlçe Ve 6 Bucakta Yapılacak Şekilde Düzenlenmesi İstendi

Geçitkale Belediyesi, 65 yaş üzeri vatandaşlara 5 merkezde yapılacak Covid 19 aşı uygulaması kararının gözden geçirilerek, uygulamanın 6 İlçe ve 6 bucakta yapılacak şekilde düzenlenmesini istedi.

Geçitkale Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Mesarya Bölgesi’nde, Geçitkale ve Akdoğan olmak üzere iki bucakta mevcut sağlık merkezlerinde Covid 19 aşısı yapılmayacak olmasının hem bölge vatandaşlarına, hem de belediyeye büyük sıkıntılar yaşattığı kaydedildi.

Açıklamada, yatağa bağlı yaşayan vatandaşların aşılama merkezlerine nasıl gideceği, ulaşım imkânı olmayan vatandaşların pandemi döneminde bu merkezlere nasıl taşınacağını ve kimsesi olmayan vatandaşların bu merkezlere nasıl ulaşacakları soruldu.