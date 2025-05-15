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Gemikonağı’nda Balkondan Düşen Genç Hayatını Kaybetti

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23 yaşındaki Courage Chirigo, dairesine girmeye çalışırken balkondan düşerek ağır yaralandı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gemikonağı’nda Balkondan Düşen Genç Hayatını Kaybetti

15.05.2025 TARİHİNDE, SAAT 02:00 SIRALARINDA, GEMİKONAĞI’NDA BİR APARTMAN DAIRESİNDE YAŞAYAN COURAGE CHIRIGO (E-23), KAPI ANAHTARI OLMADIĞI GEREKÇESİYLE DAİRESİNE GİRMEK İÇİN ARA KATTA BULUNAN BAŞKA BİR DAİRENİN BALKONUNDAN KENDİ BALKONUNA GEÇMEYE ÇALIŞTIĞI ESNADA, YAKLAŞIK 10,7 METRE YÜKSEKTEN ZEMİNE DÜŞEREK AĞIR YARALANDI.

İLK OLARAK LEFKOŞA DR. BURHAN NALBANTOĞLU DEVLET HASTANESİ’NE KALDIRILAN CHIRIGO, DAHA SONRA YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NE SEVK EDİLEREK YOĞUN BAKIM SERVİSİNDE MÜŞAHEDE ALTINA ALINDI.

ANCAK, YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMAYARAK YAŞAMINI YİTİRDİ.

ÖLÜM SEBEBİ YAPILACAK OTOPSİYLE BELİRLENECEK.

SORUŞTURMA DEVAM ETMEKTEDİR

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