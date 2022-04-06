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''Genç Sanatçılar Resim Yarışması'' Sonuçları Açıklandı

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''Genç Sanatçılar Resim Yarışması'' Sonuçları Açıklandı
''Genç Sanatçılar Resim Yarışması'' Sonuçları Açıklandı

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin bu yıl Birkan Uzun anısına düzenlediği “Genç Sanatçılar Resim Yarışması”nın sonuçları açıklandı.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl Birkan Uzun anısına gerçekleştirilen “Genç Sanatçılar Resim Yarışması”nda, Nurtane Karagil “Sabah Uyanmaları” adlı çalışması ile başarı ödülüne, Halil Çobancık “Body” adlı çalışması ile Kültür Dairesi Özel Ödülü’ne, Tuğse Bardak “Özlem İçinde Korku” adlı çalışması ile Birkan Uzun Özel Ödülü’ne ve Aydın Apel de “Kedi Oteli; Maskeli Patiler” adlı çalışması ile Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

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30 kişinin 107 eser ile katıldığı ve seçici kurul üyeliklerini Hüseyin Özinal, Gökçe Keçeci ve Osman Keten’in yaptığı yarışmada, 15 kişinin 31 eseri sergilenmeye değer bulundu.

Kültür Dairesi’nin bu yıl 12.’sini düzenlediği Genç Sanatçılar Resim Yarışması, anlayış ve eğitim ayrımı gözetmeksizin genç kuşak ressamların özendirilmesi, yeni değerlerin saptanması, bu alanda eser üreten genç sanatçıların çalışmalarının birarada sergilenmesi ve başarılı ressamların ödüllendirilerek teşvik edilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.

Ödül plaketlerinin yanı sıra para ödülü de verilen yarışmada, başarı ödülünü almaya hak kazanan esere 6 bin TL’lik, Kültür Dairesi Özel Ödülü’nü almaya hak kazanan esere 4 bin TL’lik, Birkan Uzun Özel Ödülü ve Jüri Özel Ödülü’nü almaya hak kazan eserlerin her birine de 2’şer bin TL’lik para ödülü verilecek.

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Ödül töreni ve sergi açılışının birlikte yapılacağı Genç Sanatçılar Resim Yarışması Sergisi, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak. 23 Mayıs ile 3 Haziran tarihleri arasında yapılması planlan serginin kesin açılış tarihi ve açılış saati daha sonra duyurulacak.

Sergide ödüllü eserlerle birlikte sergileme alan Ayça Akarcan’ın “Ayça”, Aydın Apel’in “Kedi Oteli; Antika Patiler” ve “Kedi Oteli; Egzotik Patiler”, Behiye Ağaoğlu’nun “İlham (Inspiration)” ve “Hayalinin peşinde (Pursuing a dream)”, Celal Atikler’in “Ova 4”, Ceren Emmioğlu’nun “İrtifa”, Direnç Betmezoğlu’nun “Seken Taş (Çift Göl)”, Efsane A. Aslan’ın “Jellyfish Dream 1/14” ve “Jellyfish Dream 2/14”, Elin Yurtdaş’ın “Decalcomania” ve “Atelier”, Gökhan Karaosman’ın “Evde Kal”, Halil Çobancık’ın “Bakış 1”, “Bakış 2”, “Bakış 3” ve “Mavi Gezegen”, İlyada Tüfekçi’nın “44”, Nurtane Karagil’in “It’s Not Ok” ve “Mektup”, Sima Osum’un “Bangolar”, “Av” ve “Kurbağa”, Şenil Bahire Çakmak’ın “Abstract Siluet” ve “Karanlık Ülkenin Hüzünlü Yüzleri” ile Tuğse Bardak’ın “Çığlık” ve “Karanlık” isimli eserleri de sanatseverlerin izlenimine sunulacak.

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