Genel Kurul'da Hal Yasa Tasarısı üzerine konuşmalar yapıldı

Meclis Genel Kurulu’nda ilk olarak Hal Yasa Tasarısı’nın ise komitede ivedilik ile görüşülmesine ilişkin teskereler ele alındı…

Meclis Genel Kurulu’nda ilk olarak Hal Yasa Tasarısı’nın ise komitede ivedilik ile görüşülmesine ilişkin teskereler ele alındı…

Konu ile ilgili söz alan CTP milletvekili Erkut Şahali, Hal yasasının elzem olduğunu belirterek, Hal yatırımının ciddi bir yatırım olduğunu, yasanın geçirilmesinin tek başına yeterli olmadığını söyledi.

TDP milletvekili Hüseyin Angolemli ise Hal yasasının geçmesinin ardından uygulama sırasında denetim gerçekleşmediği için başarıya ulaşamaması durumunda tüm umutların tükeneceğini söyledi…

HP milletvekili Tolga Atakan ise tasarının ülkedeki üretimin kayıt altına alınması ve tüketicilere ürünlerin sağlıklı, künyeli olarak ulaştırılması açısından çok önemli bir eksikliği gidermek amacı ile hazırlandığını, parti olarak olumlu oy vereceklerini söyledi.

İlgili komitenin başkanı UBP milletvekili Hasan Taçoy da komitenin yasayı haftada üç görüşebilmesi için ivedilik istediklerini söyledi.

Tasarıyla belediyelerin yetkilerinin ele alınması gibi bir durumun söz konusu olmadığını kaydeden Taçoy, konuyla ilgili hassasiyetlerini dile getirdi…

Konuşmaların ardından teskere oy birliği ile kabul edildi…Genel Kurul’da daha sonra iç tüzüğünün 62’nci maddesi tahtında konuşmalara geçildi…