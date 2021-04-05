  • BIST 1.437
  • Altın 451,424
  • Dolar 8,1360
  • Euro 9,5562
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKA41'i yerel 45  pozitif vakaya rastlandı, 31 kişi taburcu edildi

Genel Kurul'da Hal Yasa Tasarısı üzerine konuşmalar yapıldı

» »
Meclis Genel Kurulu’nda ilk olarak Hal Yasa Tasarısı’nın ise komitede ivedilik ile görüşülmesine ilişkin teskereler ele alındı…
Genel Kurul'da Hal Yasa Tasarısı üzerine konuşmalar yapıldı

Meclis Genel Kurulu’nda ilk olarak Hal Yasa Tasarısı’nın ise komitede ivedilik ile görüşülmesine ilişkin teskereler ele alındı…

 

Konu ile ilgili söz alan CTP milletvekili Erkut Şahali, Hal yasasının elzem olduğunu belirterek, Hal yatırımının ciddi bir yatırım olduğunu, yasanın geçirilmesinin tek başına yeterli olmadığını söyledi.

 

TDP milletvekili Hüseyin Angolemli ise Hal yasasının geçmesinin ardından uygulama sırasında denetim gerçekleşmediği için başarıya ulaşamaması durumunda tüm umutların tükeneceğini söyledi…

 

HP milletvekili Tolga Atakan ise tasarının ülkedeki üretimin kayıt altına alınması ve tüketicilere ürünlerin sağlıklı, künyeli olarak ulaştırılması açısından çok önemli bir eksikliği gidermek amacı ile hazırlandığını, parti olarak olumlu oy vereceklerini söyledi.

 

İlgili komitenin başkanı UBP milletvekili Hasan Taçoy da komitenin yasayı haftada üç görüşebilmesi için ivedilik istediklerini söyledi.

 

Tasarıyla belediyelerin yetkilerinin ele alınması gibi bir durumun söz konusu olmadığını kaydeden Taçoy, konuyla ilgili hassasiyetlerini dile getirdi…

 

Konuşmaların ardından teskere oy birliği ile kabul edildi…Genel Kurul’da daha sonra iç tüzüğünün 62’nci maddesi tahtında konuşmalara geçildi…

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arıklı:Çamur Atmaya Çalışıyorlar05 Nisan 2021 Pazartesi 13:03
  • “Resmi İstatistik Program Taslağı” Hakkında Bilgilendirme Toplantıları Yapılıyor05 Nisan 2021 Pazartesi 11:45
  • EL-SEN Başkanı Özkıraç'tan Ercan'daki greve destek05 Nisan 2021 Pazartesi 11:27
  • “Hellimin Coğrafi Tescili, Kıbrıslı Türkler İçin Ne İfade Ediyor?”05 Nisan 2021 Pazartesi 11:20
  • Yola anında müdahale05 Nisan 2021 Pazartesi 10:45
  • EL-SEN Yargıyı müdahil olmaya çağırdı05 Nisan 2021 Pazartesi 10:23
  • 1 haftada 49 kaza 2 ölü 14 yaralı05 Nisan 2021 Pazartesi 10:21
  • Sokağa çıkma yasağı yine ihlal edildi!05 Nisan 2021 Pazartesi 10:17
  • 58 ve 76 yaşlarındaki 2 şahıs Extacy adlı uyuşturucudan tutuklandı!05 Nisan 2021 Pazartesi 10:11
  • TIP-İŞ, Bugünden İtibaren Acil Olmayan Kurulların Durdurulmasıyla Eylemlerine Başlıyor05 Nisan 2021 Pazartesi 09:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti