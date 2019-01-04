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Genel sağlık sistemine ilişkin tartışmalar sürüyor

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Rum Meclisi’nce onaylanan ve 1 Mart 2019 tarihinde ilk aşamaları uygulanmaya başlayacak olan Genel Sağlık Sistemi (YESİ) konusundaki tartışmalar devam ediyor.
Genel sağlık sistemine ilişkin tartışmalar sürüyor

Rum Meclisi’nce onaylanan ve 1 Mart 2019 tarihinde ilk aşamaları uygulanmaya başlayacak olan Genel Sağlık Sistemi (YESİ) konusundaki tartışmalar devam ediyor.

Haravgi ve diğer gazeteler, Rum hükümetinin 1 Mart 2019 tarihinden itibaren uygulamaya başlamayı planladığı Genel Sağlık Sistemi (YESİ) aleyhine yapılan açıklamaların yoğunlaştığını, bunun üzerine Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Pazartesi günü ilgili tafralarla bir toplantı gerçekleştireceğini yazdılar.

Gazete, Rum Doktorlar Derneği’nin (PİS), dün yaptığı açıklamada, YESİ karşısında sonuna kadar mücadele etmeyi sürdüreceklerini ve dernek üyesi doktorlara sisteme dahil olmama çağrısı yapacaklarını duyurduğunu belirtilirken, doktorların sisteme girip girmeme kararı alma konusunda ise özgür bırakılacaklarını vurguladı.

Habere göre Anastasiadis ise, Pazartesi günü Başkanlık Sarayı’nda gerçekleştirilecek toplantıda Rum Doktorlar Derneği temsilcileri, Sağlık Bakanı ve sistemin uygulanmasından sorumlu olan Sağlık Güvenliği Örgütü’yle bir toplantı gerçekleştirecek.

Politis gazetesi ise, Rum Doktorlar Derneği’nin talebinin YESİ sistemine dahil olacak doktorların sistem temelinde özelde de hasta bakabilmesi yönünde olduğunu, buna imkan tanınmaması durumunda derneğin, sistemin hayata geçirilmesine karşı çıkacağını yazdı.

Haberde, fizyoterapist, yoğun bakım ve  endokrinolojiyle ilgili birçok derneğin de dün yaptıkları açıklamalarla genel sağlık sistemine karşı çıktıkları da vurgulandı.

Güney Kıbrıs’ta uygulanması öngörülen genel sağlık sisteminde, tüm çalışanların ve gelir sahibi kişiler ile şirketlerin sisteme maddi katkı koyması ve geliri olmayanlar da dahil Güney Kıbrıs’ta yasal olarak ikamet eden herkesin istediği sağlık kuruluşu veya doktordan sağlık hizmeti alabilmesi öngörülüyor.

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