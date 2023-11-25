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George Floyd’u öldüren eski polis hapishanede bıçaklandı

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ABD’de George Floyd’u öldüren eski polis memuru Derek Chauvin’in hapishanede bir mahkum tarafından bıçaklandığı bildirildi.
George Floyd’u öldüren eski polis hapishanede bıçaklandı

İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, The Associated Press‘e Chauvin’in Arizona eyaletindeki federal hapishanede başka bir mahkum tarafından bıçaklanarak ağır yaralandığını açıkladı.

ABD Federal Cezaevleri Bürosu bıçaklanma olayını doğruladı ama isim vermedi.

Açıklamada, hapishanedeki çalışanların müdahale ederek olayı kontrol altına aldığı ve yaralanan mahkumun tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Ne olmuştu?

Floyd, 25 Mayıs 2020’de sahte para kullandığı şüphesiyle gözaltına alınmış, Chauvin dokuz dakika 29 saniye boyunca diziyle Floyd’un boynuna bastırmıştı. Floyd defalarca “Nefes alamıyorum” diye yalvarmasına karşın Chauvin dizini çekmemişti.

İki polis memuru Floyd’un kalkmasını, bir polis de çevredekilerin müdahalesini engellemişti. Floyd acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede bir saat sonra ölmüştü.

Görüntülerin sosyal medyadan yayınlanmasının ardından infial meydana gelmişti.

Floyd’un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan dört gün sonra gözaltına alınmış, hakkında açılan 2’nci ve 3’üncü dereceden cinayet ve 2’nci dereceden adam öldürme suçlamalarıyla yargılanarak 22,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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