“Geri Dönüşüm Kâğıttan Sanat Ve İfadeler” Sergisi açılıyor.

Sergide Feza Sanıvar’ın el yapımı kâğıttan ürettiği çalışmalar ile Diren Sanıvar’ın akrilik ve suluboya resimleri sanatseverlerle buluşacak…

Feza Sanıvar’ın el yapımı kâğıttan ürettiği çalışmaların ile Diren Sanıvar’ın akrilik ve suluboya resimlerinin yer aldığı “Geri Dönüşüm Kâğıttan Sanat ve İfadeler” isimli serginin açılışı 12 Eylül 2023 tarihinde saat 18:00’de İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu tarafından gerçekleştirilecek.

20 Eylül 2023 tarihine kadar sanatseverlerin izlenimine sunulacak sergide, Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Görevlisi ve AKM Küratörü Bedia Kale’nin düzenlemesiyle, Feza Sanıvarı’ın ve Diren Sanıvar’ın 2022 – 2023 yılları arasında üretmiş oldukları el yapımı doğal kâğıttan oluşturulan eserler, akrilik ve suluboya resim çalışmalarından bir seçki yer alacak.

Feza Sanıvar ve Diren Sanıvar tüm sanatseverleri sergilerine davet ederken, bu serginin gerçekleştirilmesi için önemli katkılarda bulunan Kültür Dairesi Müdürü Sn. Şirin Zaimağaoğlu’na, serginin küratörlüğünü gerçekleştiren Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Görevlisi Bedia Kale’ye, teşekkürlerini ifade ettiler.