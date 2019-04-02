Gezici anket şirketi Şişli'de çok fena çuvalladı!
Gezici Araştırma Şirketi, 16-19 Mart 2019 tarihleri arasında Şişli Belediye Başkanlığı için yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.
Şirketin açıklamasına göre, 18 yaş üstü toplam 3 bin 480 katılımcı ile görüşüldü.
Katılımcıların yarısının kadın olduğu ifade edildi.
Cinsiyet ve yaş kotasının uygulandığının ifade edildiği anketin sonuçları şöyle:
- DSP adayı Mustafa Sarıgül: Yüzde 50.1,
- CHP adayı Muammer Keskin: Yüzde 32.9,
- AK Parti adayı Nihal Yıldırım: Yüzde 17.0
İşte gerçek sonuçlar;
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