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Gezici anketi: İnce, ikinci turda Erdoğan’a rakip, Meclis çoğunluğu muhalefette

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Gezici anketi: İnce, ikinci turda Erdoğan’a rakip, Meclis çoğunluğu muhalefette
Gezici anketi: İnce, ikinci turda Erdoğan’a rakip, Meclis çoğunluğu muhalefette

Gezici Araştırma’nın son anketine göre pazar günü yapılacak seçimde tercihini AKP’nin cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan’dan kullanacakların oranı yüzde 48,2. İlk turda seçilemeyecek Erdoğan’ı takip eden isimse yüzde 29,1 oranla CHP’nin adayı Muharrem İnce.

Parlamento seçimlerindeyse AKP-MHP’nin oluşturduğu ‘cumhur ittifakı’ yüzde 48,5 alırken, CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi-Demokrat Parti’den oluşan ‘millet ittifakı’ 39,8’e ulaşıyor. HDP’nin yüzde 11,5’lik oyuyla muhalefet 51,3’ü buluyor ve Meclis’te çoğunluğu alıyor.

Gezici Araştırma şirketi pazar günkü seçime üç gün kala son kamuoyu araştırmasını paylaştı.

Gezici Araştırma’nın 16-17 Haziran tarihlerinde 12 il, 34 ilçe ve 92 mahallede 1812 katılımcıyla yaptığı anketin sonuçlarına göre seçmenin yüzde 53,20’si Türkiye’nin en büyük sorununu ‘ekonomik sıkıntılar’ olarak tanımlıyor.

Seçmene göre ülkenin diğer öncül sorunlarıysa şöyle sıralanıyor: “PKK terörü yüzde 34,79; işsizlik yüzde 31,76; FETÖ terörü yüzde 26,42; eğitim sorunu yüzde 18,07…

Gezici Araştırma’nın anketine katılanlara “24 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylardan hangisine oy vereceksiniz” sorusu yöneltildi.

Katılımcılar bu soruya şu yanıtı verdi: “Tayyip Erdoğan yüzde 48,2; Muharrem İnce yüzde 29,1; Meral Akşener 11,4; Selahattin Demirtaş yüzde 10; Temel Karamollaoğlu yüzde 1,2; Doğu Perinçek yüzde 0,1.”

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